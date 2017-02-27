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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:41
andrein написав:
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в свою очередь считает, что в Украине может произойти небывалый обвал курса нацвалюты, если инвесторы, которые скупали украинские облигации, захотят вернуть свои вклады. Охрименко считает, что в таком случае может произойти обвал, сравнимый с 2008 годом.
Охря не аналитик, а губная гармошка - кто платит, тот и заказывает музыку
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:42
andrein
Хмельницкий уже обменки светят 25.9
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:42
lrs7719 написав: zzzzzz написав:
Хорошо что я самых активных крезанутых добавил в бан, нет же сил читать весь этот воспаленный бред)
Кстати, вспомнились картинки с ИВК, которЫе постил Каа, когда нафта пёрла до 800+
В принципе кто слил по 500 (как намекалось) остались в неплохом плюсе
и я о том же вчера, когда кое-кто собирался продавать, чтобы откупить потом по 25.
как настроение у кое-кого, кстати, по этому поводу? не поменялись ли планы, как думаешь?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:43
andrein написав:
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в свою очередь считает, что в Украине может произойти небывалый обвал курса нацвалюты, если инвесторы, которые скупали украинские облигации, захотят вернуть свои вклады. Охрименко считает, что в таком случае может произойти обвал, сравнимый с 2008 годом.
он уже и по церквям эксперд
ждем ролики про вред абортов
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 02 жов, 2019 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:43
andrein написав:
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в свою очередь считает, что в Украине может произойти небывалый обвал курса нацвалюты, если инвесторы, которые скупали украинские облигации, захотят вернуть свои вклады. Охрименко считает, что в таком случае может произойти обвал, сравнимый с 2008 годом.
Ніхто не чув, що Найман пише (говорить)?
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:43
Киев 26.50
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:44
KOKS написав:
Киев 26.50
это уже прийом. отдача 26
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kivin
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:45
LuckyG написав:
Вы знаете как палятся порохоботы? Порошенко Порохом могут называть только они.
Вы слыхали, как поют дрозды?.. Нет, не те дрозды, что с волосами...
1) Порохоботы - это не люди. Это фейковые аккаунты в соцсетях.
не нужно называть живых людей ботами.
2) Лично знаю зелебобика, который называет Пороха Порохом. Так что критерий ваш так себе.
Северодонецк ЧР - продажа 26.50
Не зря вчера по 24.60 зашел.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:47
LuckyG написав:
Вы знаете как палятся порохоботы? Порошенко Порохом могут называть только они.
Странно, я почему-то всегда думал, что порохоботы величают своего босса не иначе, как "Порошенко" и "Петр Алексеевич".
А тут уже и по кликухе оказывается можно! А если называть его "барыга" и "кровавый мародёр"? Тоже в порохоботы запишут?
Тогда зелеботы должны своего называть видимо "Зеля" и "зеленая сопля"? А то я совсем уже запутался в терминах.
Сути это не меняет, в обменках уже 26.20/26.50. И народ с выпученными глазами "больше 200 баксов в одни руки не давать!" Жесть...
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:48
kivin написав:
Друзья, как думаете, где остановимся? 26? 27? 28?
Кто говорил об остановке ?
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Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ
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