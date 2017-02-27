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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23162317231823192320>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 252
Не нижче 24.50
48%
121
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:48

  andrein написав:Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в свою очередь считает, что в Украине может произойти небывалый обвал курса нацвалюты, если инвесторы, которые скупали украинские облигации, захотят вернуть свои вклады. Охрименко считает, что в таком случае может произойти обвал, сравнимый с 2008 годом.

Вот это новость!!
Будем знать.Спасибо Охрименку..
Теперь мы вооружены

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Северодонецк ЧР - продажа 26.50
там наверное забанили приват24 с их 25,32
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 жов, 2019 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:49

https://minfin.com.ua/2019/10/02/39246137/

Национальный банк и правительство фундаментально изменят взаимоотношения и вскоре подпишут меморандум о координации политик. Об этом сообщил в Facebook министр экономики и сельского хозяйства Тимофей Милованов по итогам совещания президента, членов Кабмина и руководства Нацбанка.

От конфликта - к сотрудничеству

«Сегодня была прекрасная встреча в НБУ. Президент, премьер, председатель НБУ... Почему эти события важны? Первое, президент провел Совет финстабильности не у себя, а в НБУ. Второе, договорились о конкретных шагах по координации политик правительства и НБУ, без нарушения независимости ни одной из институций», - написал Милованов.

По его словам, вскоре будет подписан меморандум о координации политик между НБУ и правительством, который озвучивает конкретные действия каждой из сторон и условия, при которых эти действия будут сделаны.

Он добавил, что происходят фундаментальные изменения в отношениях между правительством и Нацбанком.

«Те, кто следят за отношениями между правительством и НБУ, поймут, что происходит фундаментальное изменение, и мы переходим от конфликта, во времена предыдущих правительств, к сотрудничеству», - отметил Милованов.
.....
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 02 жов, 2019 11:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:49

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:Хорошо что я самых активных крезанутых добавил в бан, нет же сил читать весь этот воспаленный бред)

Кстати, вспомнились картинки с ИВК, которЫе постил Каа, когда нафта пёрла до 800+ :) В принципе кто слил по 500 (как намекалось) остались в неплохом плюсе :)

и я о том же вчера, когда кое-кто собирался продавать, чтобы откупить потом по 25.
как настроение у кое-кого, кстати, по этому поводу? не поменялись ли планы, как думаешь? :mrgreen:


Это был не я :mrgreen:
Но, если когда-нибудь в палате лордов мне зададут вопрос: зачем, вы, при текущей ситуации, осенью, после годичного укрепления сдавали по 25? — я просто не буду знать, что ответить (с) почти цитата :mrgreen:
Востаннє редагувалось lrs7719 в Сер 02 жов, 2019 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:49

Хмельницкий уже 26 в обменках
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:50

  yuri_m написав:Сути это не меняет, в обменках уже 26.20/26.50. И народ с выпученными глазами "больше 200 баксов в одни руки не давать!" Жесть...

вот это уже брехня чистой воды
прошелся по центру от Украины к ЛТ в обменках очередей нет курс на отдачу 25.2
возле ишака спросил можно ли 5 прикупить - сказали без проблем .
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:52

  lrs7719 написав: Но, если когда-нибудь в палате лордов мне зададут вопрос: зачем, вы, при текущей ситуации, осенью, после годичного укрепления сдавали по 25? — я просто не буду знать, что ответить (с) почти цитата :mrgreen:

во вчерашнем оригинале планировалось продавать по 25,5.
если что, мопед не мой :)
Если завтра затянут на 25,50 можно будет попробовать продать немного баксов с целью откупа в районе 25 в течении 5-10 дней
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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"Кризиса нет, они просто пиз**т наши деньги." (с)
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Киев уже больше чем 25.6 берет, летим
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сны-они разные бывают :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
песиміст-це добре поінформований оптиміст :mrgreen:
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