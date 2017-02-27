Национальный банк и правительство фундаментально изменят взаимоотношения и вскоре подпишут меморандум о координации политик. Об этом сообщил в Facebook министр экономики и сельского хозяйства Тимофей Милованов по итогам совещания президента, членов Кабмина и руководства Нацбанка.



От конфликта - к сотрудничеству



«Сегодня была прекрасная встреча в НБУ. Президент, премьер, председатель НБУ... Почему эти события важны? Первое, президент провел Совет финстабильности не у себя, а в НБУ. Второе, договорились о конкретных шагах по координации политик правительства и НБУ, без нарушения независимости ни одной из институций», - написал Милованов.



По его словам, вскоре будет подписан меморандум о координации политик между НБУ и правительством, который озвучивает конкретные действия каждой из сторон и условия, при которых эти действия будут сделаны.



Он добавил, что происходят фундаментальные изменения в отношениях между правительством и Нацбанком.



«Те, кто следят за отношениями между правительством и НБУ, поймут, что происходит фундаментальное изменение, и мы переходим от конфликта, во времена предыдущих правительств, к сотрудничеству», - отметил Милованов.

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