andrein написав:Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в свою очередь считает, что в Украине может произойти небывалый обвал курса нацвалюты, если инвесторы, которые скупали украинские облигации, захотят вернуть свои вклады. Охрименко считает, что в таком случае может произойти обвал, сравнимый с 2008 годом.
Вот это новость!! Будем знать.Спасибо Охрименку.. Теперь мы вооружены
Национальный банк и правительство фундаментально изменят взаимоотношения и вскоре подпишут меморандум о координации политик. Об этом сообщил в Facebook министр экономики и сельского хозяйства Тимофей Милованов по итогам совещания президента, членов Кабмина и руководства Нацбанка.
От конфликта - к сотрудничеству
«Сегодня была прекрасная встреча в НБУ. Президент, премьер, председатель НБУ... Почему эти события важны? Первое, президент провел Совет финстабильности не у себя, а в НБУ. Второе, договорились о конкретных шагах по координации политик правительства и НБУ, без нарушения независимости ни одной из институций», - написал Милованов.
По его словам, вскоре будет подписан меморандум о координации политик между НБУ и правительством, который озвучивает конкретные действия каждой из сторон и условия, при которых эти действия будут сделаны.
Он добавил, что происходят фундаментальные изменения в отношениях между правительством и Нацбанком.
«Те, кто следят за отношениями между правительством и НБУ, поймут, что происходит фундаментальное изменение, и мы переходим от конфликта, во времена предыдущих правительств, к сотрудничеству», - отметил Милованов. .....
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 02 жов, 2019 11:51, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:Хорошо что я самых активных крезанутых добавил в бан, нет же сил читать весь этот воспаленный бред)
Кстати, вспомнились картинки с ИВК, которЫе постил Каа, когда нафта пёрла до 800+ В принципе кто слил по 500 (как намекалось) остались в неплохом плюсе
и я о том же вчера, когда кое-кто собирался продавать, чтобы откупить потом по 25. как настроение у кое-кого, кстати, по этому поводу? не поменялись ли планы, как думаешь?
Это был не я Но, если когда-нибудь в палате лордов мне зададут вопрос: зачем, вы, при текущей ситуации, осенью, после годичного укрепления сдавали по 25? — я просто не буду знать, что ответить (с) почти цитата
Востаннє редагувалось lrs7719 в Сер 02 жов, 2019 11:50, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719 написав: Но, если когда-нибудь в палате лордов мне зададут вопрос: зачем, вы, при текущей ситуации, осенью, после годичного укрепления сдавали по 25? — я просто не буду знать, что ответить (с) почти цитата
во вчерашнем оригинале планировалось продавать по 25,5. если что, мопед не мой
Если завтра затянут на 25,50 можно будет попробовать продать немного баксов с целью откупа в районе 25 в течении 5-10 дней