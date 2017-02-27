RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2317231823192320>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 252
Не нижче 24.50
48%
121
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:56

  lrs7719 написав: Но, если когда-нибудь в палате лордов мне зададут вопрос: зачем, вы, при текущей ситуации, осенью, после годичного укрепления сдавали по 25? — я просто не буду знать, что ответить (с) почти цитата :mrgreen:

и еще.
как еще онлайнеры не открутили в понедельник-вторник какой-нить винтик в апликухах... сильно теперь матюкаются, видимо. могу представить, какое количество гривны перекочевало со сберегательных счетов на валютные...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14125
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 4061 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...тепер курс ~ 26
- а я нагадаю, що Долярчик скинув ціни ще на початку вересня на неходовий товар і трохи на слабоходовий ;)
... налітай - торопісь! ©®™ :)
+/- по собівартості!
... шукайте товари у місті Лева, у Долярчика! - НЕ продукти! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6984
З нами з: 19.10.15
Подякував: 468 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:59

  vitaliian написав:там наверное забанили приват24 с их 25,32

Афера принимает всё более конкретные очертания: второй день подряд не работают банкоматы "Привата". Просто людей отрубили от налички, чтобы не успели купить валюту, пока её не загнали к 26-27. Вот это и есть та схема, над анонсом которой многие тут смеялись месяц назад. Только отрубили не сам доллар в продаже, а гривну для его покупки.

  Oleg_Sa написав:Киев уже больше чем 25.6 берет, летим

Чуть просели, уже 25.50/26.00. Видимо немного передохнуть решили. А может обед у людей, не до того. К вечернему забегу готовятся. 8)
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 02 жов, 2019 12:04, всього редагувалось 1 раз.
yuri_m
 
Повідомлень: 577
З нами з: 25.11.08
Подякував: 30 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:59

Прошёлся по городу, в обменки народ не ломится, може по 26.5 побегут?
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 2075
З нами з: 27.10.08
Подякував: 8 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:01

О, уже 26.5 пару обменок засветили.
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 2075
З нами з: 27.10.08
Подякував: 8 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:второй день подряд не работают банкоматы "Привата"


Можна в касу, або в п24.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2819
З нами з: 19.04.12
Подякував: 34 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:04

  yuri_m написав:
  vitaliian написав:там наверное забанили приват24 с их 25,32

Афера принимает всё более конкретные очертания: второй день подряд не работают банкоматы "Привата". Просто людей отрубили от налички, чтобы не успели купить валюту, пока её не загнали к 26-27. Вот это и есть та схема, над анонсом которой многие тут смеялись месяц назад. Только отрубили не сам доллар в продаже, а гривну для его покупки.

Что за чушь? Я вчера снимал нал с Приватовского банкомата, причём с "неродной" карты. Хватит тут дезу вбрасывать для запугивания хомячков. Я понимаю, что вам курс 30+ нужен, чтобы отбить купленное по 28. Но врать-то зачем?))
Shustoff
 
Повідомлень: 188
З нами з: 01.11.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:05

  Yuri_T написав:
Если завтра затянут на 25,50 можно будет попробовать продать немного баксов с целью откупа в районе 25 в течении 5-10 дней


Ну положа руку на сердце, вполне себе нормальная идея (если немного баксов это 5% от спекулятивного объема). Межбанк всё таки не летит, а без него наличка быстро зашлакует.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1599
З нами з: 13.07.16
Подякував: 268 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:06

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав: Но, если когда-нибудь в палате лордов мне зададут вопрос: зачем, вы, при текущей ситуации, осенью, после годичного укрепления сдавали по 25? — я просто не буду знать, что ответить (с) почти цитата :mrgreen:

и еще.
как еще онлайнеры не открутили в понедельник-вторник какой-нить винтик в апликухах... сильно теперь матюкаются, видимо. могу представить, какое количество гривны перекочевало со сберегательных счетов на валютные...


Ну... Значит случайности - не случайны :wink: За каждым апчхи - не набегаешься. Когда будет серьёзный забег - будут и лимиты.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Сер 02 жов, 2019 12:07, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1599
З нами з: 13.07.16
Подякував: 268 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:там наверное забанили приват24 с их 25,32


п24 USD:24.900 / 25.445
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2819
З нами з: 19.04.12
Подякував: 34 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2317231823192320>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lrs7719, Oleg_Sa, Ой+, Shustoff, yuri_m і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1582, 1583, 1584
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15832 1895257
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 10:49
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 24, 25, 26
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
255 23351
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 21:21
prilepskiy
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6715 1458459
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.