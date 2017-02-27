Додано: Сер 02 жов, 2019 11:59

vitaliian написав: там наверное забанили приват24 с их 25,32 там наверное забанили приват24 с их 25,32

Oleg_Sa написав: Киев уже больше чем 25.6 берет, летим Киев уже больше чем 25.6 берет, летим

Афера принимает всё более конкретные очертания: второй день подряд не работают банкоматы "Привата". Просто людей отрубили от налички, чтобы не успели купить валюту, пока её не загнали к 26-27. Вот это и есть та схема, над анонсом которой многие тут смеялись месяц назад. Только отрубили не сам доллар в продаже, а гривну для его покупки.Чуть просели, уже 25.50/26.00. Видимо немного передохнуть решили. А может обед у людей, не до того. К вечернему забегу готовятся.