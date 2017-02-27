и еще.
как еще онлайнеры не открутили в понедельник-вторник какой-нить винтик в апликухах... сильно теперь матюкаются, видимо. могу представить, какое количество гривны перекочевало со сберегательных счетов на валютные...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:56
и еще.
как еще онлайнеры не открутили в понедельник-вторник какой-нить винтик в апликухах... сильно теперь матюкаются, видимо. могу представить, какое количество гривны перекочевало со сберегательных счетов на валютные...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...тепер курс ~ 26
- а я нагадаю, що Долярчик скинув ціни ще на початку вересня на неходовий товар і трохи на слабоходовий
... налітай - торопісь! ©®™
+/- по собівартості!
... шукайте товари у місті Лева, у Долярчика! - НЕ продукти!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:59
Афера принимает всё более конкретные очертания: второй день подряд не работают банкоматы "Привата". Просто людей отрубили от налички, чтобы не успели купить валюту, пока её не загнали к 26-27. Вот это и есть та схема, над анонсом которой многие тут смеялись месяц назад. Только отрубили не сам доллар в продаже, а гривну для его покупки.
Чуть просели, уже 25.50/26.00. Видимо немного передохнуть решили. А может обед у людей, не до того. К вечернему забегу готовятся.
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 02 жов, 2019 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:59
Прошёлся по городу, в обменки народ не ломится, може по 26.5 побегут?
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:04
Что за чушь? Я вчера снимал нал с Приватовского банкомата, причём с "неродной" карты. Хватит тут дезу вбрасывать для запугивания хомячков. Я понимаю, что вам курс 30+ нужен, чтобы отбить купленное по 28. Но врать-то зачем?))
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:05
Ну положа руку на сердце, вполне себе нормальная идея (если немного баксов это 5% от спекулятивного объема). Межбанк всё таки не летит, а без него наличка быстро зашлакует.
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:06
Ну... Значит случайности - не случайны За каждым апчхи - не набегаешься. Когда будет серьёзный забег - будут и лимиты.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Сер 02 жов, 2019 12:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не так добре з грошима, як погано без них.
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