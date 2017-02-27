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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23202321232223232324 ... 2326>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 254
Не нижче 24.50
48%
123
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:52

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:В Киеве прием по 25.60 - фигасе какой штурм


Киев, центр - 25.2/25.8 - 26.00. Наличие не спрашивал. Хотя смысл брать такой конский курс если у Аллы продажа онлайн 25.3

У Аллы бакса в кассе есть? а то чет прям жир, 40коп. с доллара на ровном месте поднять можно
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:54

  Zebra написав:НБУ с интервенциями не выходит? Если нет, значит вчера президент и премьер таки сказали что курс надо делать па28.

Виходив.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:54

  Andrew_ написав:У Аллы бакса в кассе есть?

это онлайн. баксы на валютную карту зачисляются.
для арбитража нужен золотой запас :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:55

  Oleg_Sa написав:Может сдать немного по 25.6

Сьогодні ні, завтра треба дивитись з самого ранку.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:56

  Oleg_Sa написав:Может сдать немного по 25.6

Если есть такая возможность то сдавать, ТАС наливает по 25(онлайн), Укргаз по 25,20
Востаннє редагувалось isen в Сер 02 жов, 2019 13:00, всього редагувалось 1 раз.
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а на межбанке нет даже 25. по всему видать менялы хотят полугодовую выручку сделать в ближайшие день-два
escobar
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:59

isen ТАС наливает по 25


Точно?
Курси валют у відділеннях ТАСКОМБАНК https://tascombank.ua/
USD
24.9 / 25.3
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:01

  Ой+ написав:
isen ТАС наливает по 25


Точно?
Курси валют у відділеннях ТАСКОМБАНК https://tascombank.ua/
USD
24.9 / 25.3

Да онлайн через тас2ю на моменте
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:02

This is Ukraine baby.

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:...если у Аллы продажа онлайн 25.3

за безнал покупаем/нал продаём/гривну вносим/за безнал покупаем/... эврика :mrgreen:
просто лень))

Ага.
Если пройдете первый квест.
МАБ в бессознательном состоянии. Снова.

viewtopic.php?p=4759771#p4759771
То есть второй.
Вчера удалось обменять лишь в пол-пятого, более ранние заявки отклонялись.

viewtopic.php?p=4760646#p4760646
и т. д. :wink:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я не пойму наш народ... жили при курсе 27 и нормально было, никто никуда не бегал в кедах. А сейчас аж пятки сверкают. Хотя и правильно делают, вернется же всё на 28 как минимум.
BenDover
 
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