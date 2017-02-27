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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:52
lrs7719 написав: Zebra написав:
В Киеве прием по 25.60 - фигасе какой штурм
Киев, центр - 25.2/25.8 - 26.00. Наличие не спрашивал. Хотя смысл брать такой конский курс если у Аллы продажа онлайн 25.3
У Аллы бакса в кассе есть? а то чет прям жир, 40коп. с доллара на ровном месте поднять можно
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Andrew_
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Додано: Сер 02 жов, 2019 12:54
Zebra написав:
НБУ с интервенциями не выходит? Если нет, значит вчера президент и премьер таки сказали что курс надо делать па28.
Виходив.
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twin
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Додано: Сер 02 жов, 2019 12:54
Andrew_ написав:
У Аллы бакса в кассе есть?
это онлайн. баксы на валютную карту зачисляются.
для арбитража нужен золотой запас
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 02 жов, 2019 12:55
Oleg_Sa написав:
Может сдать немного по 25.6
Сьогодні ні, завтра треба дивитись з самого ранку.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 12:56
Oleg_Sa написав:
Может сдать немного по 25.6
Если есть такая возможность то сдавать, ТАС наливает по 25(онлайн), Укргаз по 25,20
Востаннє редагувалось isen
в Сер 02 жов, 2019 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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isen
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Додано: Сер 02 жов, 2019 12:58
а на межбанке нет даже 25. по всему видать менялы хотят полугодовую выручку сделать в ближайшие день-два
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escobar
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Додано: Сер 02 жов, 2019 12:59
isen ТАС наливает по 25
Точно?
Курси валют у відділеннях ТАСКОМБАНК https://tascombank.ua/
USD
24.9 / 25.3
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:01
Ой+ написав:
isen ТАС наливает по 25
Точно?
Курси валют у відділеннях ТАСКОМБАНК https://tascombank.ua/
USD
24.9 / 25.3
Да онлайн через тас2ю на моменте
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isen
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:02
Yuri_T написав: lrs7719 написав:
...если у Аллы продажа онлайн 25.3
за безнал покупаем/нал продаём/гривну вносим/за безнал покупаем/... эврика
просто лень))
Ага.
Если пройдете первый квест.
viewtopic.php?p=4759771#p4759771
МАБ в бессознательном состоянии. Снова.
То есть второй.
viewtopic.php?p=4760646#p4760646
Вчера удалось обменять лишь в пол-пятого, более ранние заявки отклонялись.
и т. д.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:02
Я не пойму наш народ... жили при курсе 27 и нормально было, никто никуда не бегал в кедах. А сейчас аж пятки сверкают. Хотя и правильно делают, вернется же всё на 28 как минимум.
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BenDover
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Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ
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