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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 232123222323232423252326>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 254
Не нижче 24.50
48%
123
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:04

  isen написав:
isen ТАС наливает по 25
Да онлайн через тас2ю на моменте
там ещё комиссия за перечисление есть 0,5%
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:06

  asti написав:
  isen написав:
isen ТАС наливает по 25
Да онлайн через тас2ю на моменте
там ещё комиссия за перечисление есть 0,5%

не у всех
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:06

  yuri_m написав:
  Ой+ написав:Можна в касу, або в п24.

Ага, в кассу народ с вечера уже очередь занял! Как в совковые времена: крики, толкотня, ругань, очередь в 30-35 человек. 20 миллионов клиентов, почти всем зарплату на карты скидывать начали - а тут пипец с банкоматами. Может спецом так делают, чтобы ажиотаж сбить на начальном этапе?

Где вы это видите? Или то так, потроллить?
В целом ряде банков можно спокойно купить онлайн, и не надо ни насиловать банкоматы ни стирать кеды в бегах за заветными несколькими сотнями на заначку
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Афера принимает всё более конкретные очертания: второй день подряд не работают банкоматы "Привата".

Очень странно, что при этом полная тишина в ветке Привата.
Дезу надо готовить так, чтобы на ее проверку нужно было потратить хотя бы более пяти минут. Тогда лень сыграет на вашей стороне.
Ну или стоит указать, какой именно банкомат поломался :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:08

  Faceless написав:
  yuri_m написав:
  Ой+ написав:Можна в касу, або в п24.

Ага, в кассу народ с вечера уже очередь занял! Как в совковые времена: крики, толкотня, ругань, очередь в 30-35 человек. 20 миллионов клиентов, почти всем зарплату на карты скидывать начали - а тут пипец с банкоматами. Может спецом так делают, чтобы ажиотаж сбить на начальном этапе?

Где вы это видите? Или то так, потроллить?
В целом ряде банков можно спокойно купить онлайн, и не надо ни насиловать банкоматы ни стирать кеды в бегах за заветными несколькими сотнями на заначку

Вчера слышал жалобы от знакомого, который катался на такси по городу чтобы снять.
В итоге он снял 200 грн в банкомате Укргаза (это макс сумма) чтобы расплатиться с таксистом)

PS: Думаю это какие-то локальные проблемы.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:13

  ruvex написав:
  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:...если у Аллы продажа онлайн 25.3

за безнал покупаем/нал продаём/гривну вносим/за безнал покупаем/... эврика :mrgreen:
просто лень))

Ага.
Если пройдете первый квест.
МАБ в бессознательном состоянии. Снова.

viewtopic.php?p=4759771#p4759771
То есть второй.
Вчера удалось обменять лишь в пол-пятого, более ранние заявки отклонялись.

viewtopic.php?p=4760646#p4760646
и т. д. :wink:

так что можно даже не дергаться?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:15

  Сибарит написав:Очень странно, что при этом полная тишина в ветке Привата.
Дезу надо готовить так, чтобы на ее проверку нужно было потратить хотя бы более пяти минут. Тогда лень сыграет на вашей стороне.
Ну или стоит указать, какой именно банкомат поломался :)

За что купил, за то и продал. Соседи вчера и сегодня снять бабло не могут в "Привате", обегали несколько банкоматов и везде "Извините, идут технические работы". Я думал просто денег нет, выгребли всё, а оно оказывается просто висит сама система. Мне-то без разницы, моя карта без комиссии в любом банкомате снять позволяет.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vint написав:Вчера слышал жалобы от знакомого, который катался на такси по городу чтобы снять.
В итоге он снял 200 грн в банкомате Укргаза (это макс сумма) чтобы расплатиться с таксистом)

PS: Думаю это какие-то локальные проблемы.

В Укргазе проблема с выдачей налички?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

не знаю глюк это был какой-то или нет, но аваль рисовал до полудня 24.65 (на сайте своем), сейчас 25.2.
Проверить к сожалению не смог так как их клиентом не являюсь - но интересно так это было на самом деле или нет. Чтоб хотя бы карты завести авелевские, а то там вроде больше ничего интересного нет. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 02 жов, 2019 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не дергайтесь, а то в онлайне тоже начнут менять курс раз в полчаса)
Одно жаль, лимит в 150к в онлайне
Сегодня на обороте лимита +2.1к бумаги
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Alex_ki
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