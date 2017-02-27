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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23222323232423252326>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 254
Не нижче 24.50
48%
123
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2007 написав:не знаю глюк это был какой-то или нет, но аваль рисовал до полудня 24.65 (на сайте своем), сейчас 25.2.
Проверить к сожалению не смог так как их клиентом не являюсь - но интересно так это было на самом деле или нет. Чтоб хотя бы карты завести авелевские, а то там вроде больше ничего интересного нет. :mrgreen:
Не, я проверял в приложении, там рыночный был курс
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:21

межбанк штиль с минимальным спрэдом

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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запорожье 25.85 26.15
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:23

  KOKS написав:http://eximb.ml/kurs/ а почему этот сайт перестал работать просрался с хостом?

Ось тутечки є: http://saks54.tk/kurs/
Не забувайте дякувати, там є посилання...
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Чтоб хотя бы карты завести авелевские, а то там вроде больше ничего интересного нет.


А депо під 0,01% не цікавить?
Також розглядав курси і теж не вспів переконатись так чи ні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:24

  ruvex написав:
  Yuri_T написав:за безнал покупаем/нал продаём/гривну вносим/за безнал покупаем/... эврика :mrgreen:
просто лень))

Ага.
Если пройдете первый квест.

не знаю, как у кого, но у меня лично алла и в понедельник, и вчера сработала как часы.
от снятия со сберегательного до покупки онлайн и зачисления на карту проходило минут 10.
может это сегодня начались траблы...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:26

  Andrew_ написав:так что можно даже не дергаться?

Как повезет, но гарантии "зашел - взял", нет.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:27

  Yuri_T написав:
  ruvex написав:
  Yuri_T написав:за безнал покупаем/нал продаём/гривну вносим/за безнал покупаем/... эврика :mrgreen:
просто лень))

Ага.
Если пройдете первый квест.

не знаю, как у кого, но у меня лично алла и в понедельник, и вчера сработала как часы.
от снятия со сберегательного до покупки онлайн и зачисления на карту проходило минут 10.
может это сегодня начались траблы...

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Добавлено: Вт 01 окт, 2019 15:43
Alfa_Bank

Почему нельзя пополнить долларовую карту с помощью гривневой дебетовой в мп?

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Востаннє редагувалось ruvex в Сер 02 жов, 2019 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:29

  ruvex написав:
  Andrew_ написав:так что можно даже не дергаться?

Как повезет, но гарантии "зашел - взял", нет.

карта полностью бесплатная?
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_T написав:у меня лично алла и в понедельник, и вчера сработала как часы


Ради спортивного інтересу тільки що купив 10$ через МАБ
Не так добре з грошима, як погано без них.
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