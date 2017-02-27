Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 13:19
Alex2007 написав:
не знаю глюк это был какой-то или нет, но аваль рисовал до полудня
24. 65
(на сайте своем), сейчас 25.2.
Проверить к сожалению не смог так как их клиентом не являюсь - но интересно так это было на самом деле или нет. Чтоб хотя бы карты завести авелевские, а то там вроде больше ничего интересного нет.
Не, я проверял в приложении, там рыночный был курс
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:23
KOKS написав:
http://eximb.ml/kurs/ а почему этот сайт перестал работать просрался с хостом?
Ось тутечки є:
http://saks54.tk/kurs/
Не забувайте дякувати, там є посилання...
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:23
Alex2007 написав:
Чтоб хотя бы карты завести авелевские, а то там вроде больше ничего интересного нет.
А депо під 0,01% не цікавить?
Також розглядав курси і теж не вспів переконатись так чи ні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:24
ruvex написав: Yuri_T написав:
за безнал покупаем/нал продаём/гривну вносим/за безнал покупаем/... эврика
просто лень))
Ага.
Если пройдете первый квест.
не знаю, как у кого, но у меня лично алла и в понедельник, и вчера сработала как часы.
от снятия со сберегательного до покупки онлайн и зачисления на карту проходило минут 10.
может это сегодня начались траблы...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:26
Andrew_ написав:
так что можно даже не дергаться?
Как повезет, но гарантии "зашел - взял", нет.
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ruvex
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:27
Yuri_T написав: ruvex написав: Yuri_T написав:
за безнал покупаем/нал продаём/гривну вносим/за безнал покупаем/... эврика
просто лень))
Ага.
Если пройдете первый квест.
не знаю, как у кого, но у меня лично алла и в понедельник, и вчера сработала как часы.
от снятия со сберегательного до покупки онлайн и зачисления на карту проходило минут 10.
может это сегодня начались траблы...
Еще.
Добавлено: Вт
01 окт, 2019 15:43 Alfa_Bank Почему нельзя пополнить долларовую карту с помощью гривневой дебетовой в мп? Обмен валют запрещен? viewtopic.php?p=4759902#p4759902
онлайн обмен валют, я так понял, давненько отключили уже? сервис как обычно "покращують" в периоды нестабильности курса?
viewtopic.php?p=4760525#p4760525
Востаннє редагувалось
ruvex
в Сер 02 жов, 2019 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:29
ruvex написав: Andrew_ написав:
так что можно даже не дергаться?
Как повезет, но гарантии "зашел - взял", нет.
карта полностью бесплатная?
Andrew_
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:30
Yuri_T написав:
у меня лично алла и в понедельник, и вчера сработала как часы
Ради спортивного інтересу тільки що купив 10$ через МАБ
Не так добре з грошима, як погано без них.
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