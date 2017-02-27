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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2323232423252326>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 254
Не нижче 24.50
48%
123
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:30

  Andrew_ написав:
  ruvex написав:
  Andrew_ написав:так что можно даже не дергаться?

Как повезет, но гарантии "зашел - взял", нет.

карта полностью бесплатная?

Условно.
п.1 https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comfort-ultra-black-2019.pdf
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 02 жов, 2019 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:30

  kreuz написав:
  KOKS написав:http://eximb.ml/kurs/ а почему этот сайт перестал работать просрался с хостом?

Ось тутечки є: http://saks54.tk/kurs/
Не забувайте дякувати, там є посилання...


не заходит
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:32

[quote="4761133:ruvex
Как повезет, но гарантии "зашел - взял", нет.[/quote]
карта полностью бесплатная?[/quote]
Условно.
п.1 https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comfort-ultra-black-2019.pdf[/quote]
а мне преlлагают FAST CARD
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:33

Игра в поддавки с беней уже оборачивается коллапсом на финансовом рынке. Надо ж ему еще 2 ярда вернуть, еще и банк, чтоб дограбить, что 6 украл, мало.
Это называется, высшая степень коррупции. Вся страна в заложниках у одного воровитого олигарха.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 02 жов, 2019 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:33

  yuri_m написав:
  Сибарит написав:Очень странно, что при этом полная тишина в ветке Привата.
Дезу надо готовить так, чтобы на ее проверку нужно было потратить хотя бы более пяти минут. Тогда лень сыграет на вашей стороне.
Ну или стоит указать, какой именно банкомат поломался :)

За что купил, за то и продал. Соседи вчера и сегодня снять бабло не могут в "Привате", обегали несколько банкоматов и везде "Извините, идут технические работы". Я думал просто денег нет, выгребли всё, а оно оказывается просто висит сама система. Мне-то без разницы, моя карта без комиссии в любом банкомате снять позволяет.

Справедливости ради, замечу, что такая же ситуация была в Николаеве в минувшую субботу. Сообщаю, лично оббежавши несколько Приватовских банкоматов на районе.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:33

  Andrew_ написав:[quote="4761133:ruvex
Как повезет, но гарантии "зашел - взял", нет.

карта полностью бесплатная?[/quote]
Условно.
п.1 https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comfort-ultra-black-2019.pdf[/quote]
а мне преlлагают FAST CARD[/quote]
https://alfabank.ua/upload/fastcard-2019.pdf
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:34

  yuri_m написав:
  Сибарит написав:Очень странно, что при этом полная тишина в ветке Привата.
Дезу надо готовить так, чтобы на ее проверку нужно было потратить хотя бы более пяти минут. Тогда лень сыграет на вашей стороне.
Ну или стоит указать, какой именно банкомат поломался :)

За что купил, за то и продал. Соседи вчера и сегодня снять бабло не могут в "Привате", обегали несколько банкоматов и везде "Извините, идут технические работы". Я думал просто денег нет, выгребли всё, а оно оказывается просто висит сама система. Мне-то без разницы, моя карта без комиссии в любом банкомате снять позволяет.


Что за бред. Сегодня, пару часов назад, снял 10к в первом попавшемся банкомате привата. Больше не пробовал, потому что в ближайшее время больше не надо
чукча ошень вумный
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:37

  ruvex написав:
  Yuri_T написав:от снятия со сберегательного до покупки онлайн и зачисления на карту проходило минут 10.
может это сегодня начались траблы...

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Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:39

  Yuri_T написав:
  ruvex написав:
  Yuri_T написав:от снятия со сберегательного до покупки онлайн и зачисления на карту проходило минут 10.
может это сегодня начались траблы...

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Я и написал:
Как повезет.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:39

  ViktorrP написав:Купил в приват24 по 25,3 500 долларов. Пошел в кассу, обналичил. Очередей нету. Валюта есть.

Угу, и как вы их сразу обналичили и с какой комиссией?
Сказки будете рассказывать в другом месте.
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