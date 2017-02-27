Игра в поддавки с беней уже оборачивается коллапсом на финансовом рынке. Надо ж ему еще 2 ярда вернуть, еще и банк, чтоб дограбить, что 6 украл, мало. Это называется, высшая степень коррупции. Вся страна в заложниках у одного воровитого олигарха.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 02 жов, 2019 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:Очень странно, что при этом полная тишина в ветке Привата. Дезу надо готовить так, чтобы на ее проверку нужно было потратить хотя бы более пяти минут. Тогда лень сыграет на вашей стороне. Ну или стоит указать, какой именно банкомат поломался
За что купил, за то и продал. Соседи вчера и сегодня снять бабло не могут в "Привате", обегали несколько банкоматов и везде "Извините, идут технические работы". Я думал просто денег нет, выгребли всё, а оно оказывается просто висит сама система. Мне-то без разницы, моя карта без комиссии в любом банкомате снять позволяет.
Справедливости ради, замечу, что такая же ситуация была в Николаеве в минувшую субботу. Сообщаю, лично оббежавши несколько Приватовских банкоматов на районе.
Сибарит написав:Очень странно, что при этом полная тишина в ветке Привата. Дезу надо готовить так, чтобы на ее проверку нужно было потратить хотя бы более пяти минут. Тогда лень сыграет на вашей стороне. Ну или стоит указать, какой именно банкомат поломался
За что купил, за то и продал. Соседи вчера и сегодня снять бабло не могут в "Привате", обегали несколько банкоматов и везде "Извините, идут технические работы". Я думал просто денег нет, выгребли всё, а оно оказывается просто висит сама система. Мне-то без разницы, моя карта без комиссии в любом банкомате снять позволяет.
Что за бред. Сегодня, пару часов назад, снял 10к в первом попавшемся банкомате привата. Больше не пробовал, потому что в ближайшее время больше не надо