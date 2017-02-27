RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 232523262327232823292330>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 255
Не нижче 24.50
49%
124
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

у кого какие курсы на моменте?
Andrew_
 
Повідомлень: 196
З нами з: 16.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тяжело "неспециалистам" на вашей ветке:). Только что,купил по 25,445 через приват24. Заказал съем на послезавтра. Комиссия 1%. И зачем покупать дороже???
spc
 
Повідомлень: 118
З нами з: 02.09.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_T написав:а у гагарина, наверное, копеек 80 спрэд

Сьогодні в лідерах Говерла. На момент 25.70 - 26.70
Doctor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 695
З нами з: 18.12.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:31

що там на міжбанку, є інфа в когось?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
Повідомлень: 239
З нами з: 18.01.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:37

  spc написав:Тяжело "неспециалистам" на вашей ветке:). Только что,купил по 25,445 через приват24. Заказал съем на послезавтра. Комиссия 1%. И зачем покупать дороже???

По факту вы купили по 25.7 :wink:
Думаю, что участники форума дороже не покупают.
А кто покупает в обменках по 26+ - мне неведомо.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16262
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1534 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

спускаемся потихоньку
edgar_po
 
Повідомлень: 335
З нами з: 09.04.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:38

  Senkiv написав:що там на міжбанку, є інфа в когось?

*Відправлено з Чату
зарегься
http://www.udinform.com/index.php?optio ... &Itemid=59
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3007
З нами з: 03.12.14
Подякував: 363 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

откат пошел
Andrew_
 
Повідомлень: 196
З нами з: 16.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:41

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:Хорошо что я самых активных крезанутых добавил в бан, нет же сил читать весь этот воспаленный бред)

Кстати, вспомнились картинки с ИВК, которЫе постил Каа, когда нафта пёрла до 800+ :) В принципе кто слил по 500 (как намекалось) остались в неплохом плюсе :)

и я о том же вчера, когда кое-кто собирался продавать, чтобы откупить потом по 25.
как настроение у кое-кого, кстати, по этому поводу? не поменялись ли планы, как думаешь? :mrgreen:


Я потом расскажу.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35452
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3449 раз.
Подякували: 7494 раз.
 
Профіль
33
7
2
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:42

  Andrew_ написав:откат пошел


не встигли підлетіти, а уже відкат :)
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 08.09.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 232523262327232823292330>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77, edgar_po, yama і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1582, 1583, 1584
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15832 1895413
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 10:49
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 24, 25, 26
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
255 23400
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 21:21
prilepskiy
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6715 1458487
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (242)
02.10.2019 16:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.