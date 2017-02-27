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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:09
у кого какие курсы на моменте?
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Andrew_
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:12
Тяжело "неспециалистам" на вашей ветке:). Только что,купил по 25,445 через приват24. Заказал съем на послезавтра. Комиссия 1%. И зачем покупать дороже???
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spc
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:28
Yuri_T написав:
а у гагарина, наверное, копеек 80 спрэд
Сьогодні в лідерах Говерла. На момент 25.70 - 26.70
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Doctor
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:31
що там на міжбанку, є інфа в когось?*Відправлено з Чату
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Senkiv
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:37
spc написав:
Тяжело "неспециалистам" на вашей ветке:). Только что,купил по 25,445 через приват24. Заказал съем на послезавтра. Комиссия 1%. И зачем покупать дороже???
По факту вы купили по 25.7
Думаю, что участники форума дороже не покупают.
А кто покупает в обменках по 26+ - мне неведомо.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:38
спускаемся потихоньку
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edgar_po
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:38
Senkiv написав:
що там на міжбанку, є інфа в когось?*Відправлено з Чату
зарегься http://www.udinform.com/index.php?optio ... &Itemid=59
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:40
откат пошел
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Andrew_
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:41
Yuri_T написав: lrs7719 написав: zzzzzz написав:
Хорошо что я самых активных крезанутых добавил в бан, нет же сил читать весь этот воспаленный бред)
Кстати, вспомнились картинки с ИВК, которЫе постил Каа, когда нафта пёрла до 800+
В принципе кто слил по 500 (как намекалось) остались в неплохом плюсе
и я о том же вчера, когда кое-кто собирался продавать, чтобы откупить потом по 25.
как настроение у кое-кого, кстати, по этому поводу? не поменялись ли планы, как думаешь?
Я потом расскажу.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ
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