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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23262327232823292330>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 255
Не нижче 24.50
49%
124
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:44

  Andrew_ написав:откат пошел

абышонаписать

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:44

Кое-где 25,75 берут.продают 90-95
На левобережке на окнах 25,5 / 26,00
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:45

Хмельницкий обменки уже 26,6 27 на продажу светят
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:46

  Andrew_ написав:откат пошел

закат
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:47

  Яша написав:
  Andrew_ написав:откат пошел

абышонаписать

*Відправлено з Чату

ну был 26 на покупку, сейчас светит 25,90
update 25,80 уже.
говорю ж откат пошел
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:54

Не знаю насчет отката, но на продажу много появилось по 25,90 (+/-)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:55

Таки да, похоже пошел откат, пока осторожно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:56

  zzzzzz написав:Таки да, похоже пошел откат, пока осторожно.

завтра на 23 пойдем
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:58

  Andrew_ написав:
  zzzzzz написав:Таки да, похоже пошел откат, пока осторожно.

завтра на 23 пойдем


на 25.23 вполне вероятно. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:00

  zzzzzz написав:Таки да, похоже пошел откат, пока осторожно.

или приседание
edgar_po
 
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