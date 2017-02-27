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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:44
Andrew_ написав:
откат пошел
абышонаписать*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:44
Кое-где 25,75 берут.продают 90-95
На левобережке на окнах 25,5 / 26,00
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:45
Хмельницкий обменки уже 26,6 27 на продажу светят
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Oleg_Sa
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:46
Andrew_ написав:
откат пошел
закат
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:47
Яша написав: Andrew_ написав:
откат пошел
абышонаписать*Відправлено з Чату
ну был 26 на покупку, сейчас светит 25,90
update 25,80 уже.
говорю ж откат пошел
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Andrew_
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:54
Не знаю насчет отката, но на продажу много появилось по 25,90 (+/-)
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:55
Таки да, похоже пошел откат, пока осторожно.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:56
zzzzzz написав:
Таки да, похоже пошел откат, пока осторожно.
завтра на 23 пойдем
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Andrew_
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:58
Andrew_ написав: zzzzzz написав:
Таки да, похоже пошел откат, пока осторожно.
завтра на 23 пойдем
на 25.23
вполне вероятно.
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Alex2007
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:00
zzzzzz написав:
Таки да, похоже пошел откат, пока осторожно.
или приседание
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edgar_po
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Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ
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