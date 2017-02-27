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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2326232723282329

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 255
Не нижче 24.50
49%
124
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:00

  Andrew_ написав:
  zzzzzz написав:Таки да, похоже пошел откат, пока осторожно.

завтра на 23 пойдем

Вам за такие посты деньги платят или как (это печально если всерьез написано)?
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:01

А межбанк решил подскочить под вечер, пока 24,90/24,93
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:02

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............02.10.2019............03.10.2019
дата розрахунку...........01.10.2019............02.10.2019
Долар США..................2455,5302.............2485,9769
После полудня доллар прибавил 2.5 копейки.
Если подтвердятся сведения об интервенции НБУ, можно будет предположить, что критерий резкости колебаний не поменялся и составляет 30 копеек.
Сегодняшняя картина очень напоминает вчерашнюю, но размах чуть меньше. Открылись на 19 копеек выше вчерашнего закрытия, но существенной динамики за этим не последовало. До 11-45 наблюдался очень медленный рост, результатом которого стало повышение котировок на 2 копейки. К 12 приподнялись еще на полкопейки, одновременно расширив на копейку спред. К 12-50 биды приподнялись на 2.5 копейки, а офера на копейку. После этого наступил традиционный обеденный перерыв. После обеда приподнялись на копейку, сузив спред.

Этот день в истории:
2017 - 2665.46 (-180) Мы все еще ниже годового минимума (2544).
2018 - 2827.62 (-342)

2016 - 2593.68
2015 - 2114.74

Возвращаясь к вчерашнему аукциону ОВГЗ, стоит обратить внимание на новость:
https://news.finance.ua/ru/news/-/457387/ukraina-vpervye-prodala-svoi-obligatsii-cherez-platformu-bloomberg-infografika
Министерство финансов Украины провело первый аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через систему Bloomberg.

Не исключено, что не все покупатели успели вовремя перебраться на новую платформу. Это может объяснить чрезвычайно низкий объем размещения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Andrew_ написав:ну был 26 на покупку, сейчас светит 25,90
update 25,80 уже.

Ага, а на продаж зранку було 26.00, в обід 26.50, а під вечір вже 26.70. Спекулям на ваше абишонаписати до одного місця.
Територіально - Західна Україна
Doctor
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:03

Опа, с покупки сразу 20 заявок сняли
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Опа, с покупки сразу 20 заявок сняли

Щось Захід знає напевно...
Прийом ще підняли, наразі 25.80, продаж без змін - 26.70
Doctor
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:08

  Doctor написав:
  zzzzzz написав:Опа, с покупки сразу 20 заявок сняли

Щось Захід знає напевно...
Прийом ще підняли, наразі 25.80, продаж без змін - 26.70


Уже продажи по 25,80 появиись. На продажу 58% и заявок 31 против покупки 26
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... гайда до нас у Львів!
- можна здати по солодкому курсу 25,72
... ну, і взяти по лохівському 25,95 :mrgreen:
https://minfin.com.ua/ua/currency/aucti ... order=desc

.... але швидко, бо вже падаєм на 20коп.! :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:11

Уже 61% на продажу и 39% на покупку
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:12

  fler написав:
  yuri_m написав:
  Сибарит написав:Очень странно, что при этом полная тишина в ветке Привата.
Дезу надо готовить так, чтобы на ее проверку нужно было потратить хотя бы более пяти минут. Тогда лень сыграет на вашей стороне.
Ну или стоит указать, какой именно банкомат поломался :)

За что купил, за то и продал. Соседи вчера и сегодня снять бабло не могут в "Привате", обегали несколько банкоматов и везде "Извините, идут технические работы". Я думал просто денег нет, выгребли всё, а оно оказывается просто висит сама система. Мне-то без разницы, моя карта без комиссии в любом банкомате снять позволяет.

Справедливости ради, замечу, что такая же ситуация была в Николаеве в минувшую субботу. Сообщаю, лично оббежавши несколько Приватовских банкоматов на районе.

с карт привата во всех банкоматах снятие без доп комиссии ! уже энное количество лет, зачем искать банкомати именно привата что бы снять деньги с карты привата для меня загадка :?:
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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