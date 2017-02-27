Додано: Сер 02 жов, 2019 15:02

Мы все еще ниже годового минимума (2544)

Министерство финансов Украины провело первый аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через систему Bloomberg.

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)Починає діяти з............02.10.2019............03.10.2019дата розрахунку...........01.10.2019............02.10.2019Долар США..................2455,5302.............После полудня доллар прибавил 2.5 копейки.Если подтвердятся сведения об интервенции НБУ, можно будет предположить, что критерий резкости колебаний не поменялся и составляет 30 копеек.Сегодняшняя картина очень напоминает вчерашнюю, но размах чуть меньше. Открылись на 19 копеек выше вчерашнего закрытия, но существенной динамики за этим не последовало. До 11-45 наблюдался очень медленный рост, результатом которого стало повышение котировок на 2 копейки. К 12 приподнялись еще на полкопейки, одновременно расширив на копейку спред. К 12-50 биды приподнялись на 2.5 копейки, а офера на копейку. После этого наступил традиционный обеденный перерыв. После обеда приподнялись на копейку, сузив спред.Этот день в истории:2017 - 2665.46 (-180)2018 - 2827.62 (-342)2016 - 2593.682015 - 2114.74Возвращаясь к вчерашнему аукциону ОВГЗ, стоит обратить внимание на новость:Не исключено, что не все покупатели успели вовремя перебраться на новую платформу. Это может объяснить чрезвычайно низкий объем размещения.