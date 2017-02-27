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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:00
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:01
А межбанк решил подскочить под вечер, пока 24,90/24,93
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:02
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............02.10.2019............03.10.2019
дата розрахунку...........01.10.2019............02.10.2019
Долар США..................2455,5302.............2485,9769
После полудня доллар прибавил 2.5 копейки.
Если подтвердятся сведения об интервенции НБУ, можно будет предположить, что критерий резкости колебаний не поменялся и составляет 30 копеек.
Сегодняшняя картина очень напоминает вчерашнюю, но размах чуть меньше. Открылись на 19 копеек выше вчерашнего закрытия, но существенной динамики за этим не последовало. До 11-45 наблюдался очень медленный рост, результатом которого стало повышение котировок на 2 копейки. К 12 приподнялись еще на полкопейки, одновременно расширив на копейку спред. К 12-50 биды приподнялись на 2.5 копейки, а офера на копейку. После этого наступил традиционный обеденный перерыв. После обеда приподнялись на копейку, сузив спред.
Этот день в истории:
2017 - 2665.46 (-180) Мы все еще ниже годового минимума (2544).
2018 - 2827.62 (-342)
2016 - 2593.68
2015 - 2114.74
Возвращаясь к вчерашнему аукциону ОВГЗ, стоит обратить внимание на новость:
https://news.finance.ua/ru/news/-/457387/ukraina-vpervye-prodala-svoi-obligatsii-cherez-platformu-bloomberg-infografika
Не исключено, что не все покупатели успели вовремя перебраться на новую платформу. Это может объяснить чрезвычайно низкий объем размещения.
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:08
Уже продажи по 25,80 появиись. На продажу 58% и заявок 31 против покупки 26
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... гайда до нас у Львів!
- можна здати по солодкому курсу 25,72
... ну, і взяти по лохівському 25,95
.... але швидко, бо вже падаєм на 20коп.!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:10
spc Це правильно.Сам так роблю. А от купити через П24 і тут же зняти в касі не вийде.
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