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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23302331233223332334>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 255
Не нижче 24.50
49%
124
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вообщем отката никакого пока нет, если сужение спреда.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:48

  asti написав:Итого: продано 8000 па 25,85 и 6100 па 25.87, откуплено 8200 в Газе на депо пА 25,20... Профит считайте сами!! :) :)

вывсеврете.......
песиміст-це добре поінформований оптиміст :mrgreen:
ялта
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:50

  ялта написав:
  asti написав:Итого: продано 8000 па 25,85 и 6100 па 25.87, откуплено 8200 в Газе на депо пА 25,20... Профит считайте сами!! :) :)

вывсеврете.......

я вообще не пойму, в чем его профит, если на руках все равно осталась гривна
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:50

  zzzzzz написав:
  asti написав:Итого: продано 8000 па 25,85 и 6100 па 25.87, откуплено 8200 в Газе на депо пА 25,20... Профит считайте сами!! :) :)


Где вы такой курс нашли ? :roll:
Я дороже 25,75 не видел.

Запорожье 26, я же писал, несколько страниц назад
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:51

Andrew_
Так Асти вроде в Киеве ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:51

  ялта написав:
  asti написав:Итого: продано 8000 па 25,85 и 6100 па 25.87, откуплено 8200 в Газе на депо пА 25,20... Профит считайте сами!! :) :)

вывсеврете.......

Всё ок, я тоже на каждых качелях профит ловлю, если будильник раньше не будит.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:53

  ялта написав:
  asti написав:Итого: продано 8000 па 25,85 и 6100 па 25.87, откуплено 8200 в Газе на депо пА 25,20... Профит считайте сами!! :) :)

вывсеврете.......

Ага і курс в газі 24,80 звісно без продаж))
twin
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:56

  Zebra написав:
  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:Уже 63% на продажу и 45/30 заявок

это логично, за 3 дня ничего такого не произошло чтобы курс двинулся на 2 грн поэтому продавцов больше чем покупателей.

Это отечественный финансовый рынок, покупатели расслабили булки, и теперь им предлагается вместо 24 за бакс, покупать по 26 :mrgreen:

булок мало, должен быть свободный кеш и крепкие нервы чтобы ждать курс 24 для откупиться на дне. Те кто рулят курсом, откупились по 24, остальные кто не успел тот опоздал.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 жов, 2019 15:58, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:58

  zzzzzz написав:
  asti написав:Итого: продано 8000 па 25,85 и 6100 па 25.87, откуплено 8200 в Газе на депо пА 25,20... Профит считайте сами!! :) :)


Где вы такой курс нашли ? :roll:
Я дороже 25,75 не видел.


то он ещё и поскромничал. Мог бы сказать по 26.2 сдал и по 24.86 на межбанке отоварился.
lrs7719
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По евро какой прогноз?
igrograd_ua
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