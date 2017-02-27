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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:48
Вообщем отката никакого пока нет, если сужение спреда.
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Zebra
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:48
песиміст-це добре поінформований оптиміст
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ялта
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:50
ялта написав:
вывсеврете.......
я вообще не пойму, в чем его профит, если на руках все равно осталась гривна
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Zebra
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:50
zzzzzz написав:
Где вы такой курс нашли ?
Я дороже 25,75 не видел.
Запорожье 26, я же писал, несколько страниц назад
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Andrew_
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:51
Andrew_
Так Асти вроде в Киеве ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:51
ялта написав:
вывсеврете.......
Всё ок, я тоже на каждых качелях профит ловлю, если будильник раньше не будит.
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:53
ялта написав:
вывсеврете.......
Ага і курс в газі 24,80 звісно без продаж))
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twin
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:56
Zebra написав: vitaliian написав: zzzzzz написав:
Уже 63% на продажу и 45/30 заявок
это логично, за 3 дня ничего такого не произошло чтобы курс двинулся на 2 грн поэтому продавцов больше чем покупателей.
Это отечественный финансовый рынок, покупатели расслабили булки, и теперь им предлагается вместо 24 за бакс, покупать по 26
булок мало, должен быть свободный кеш и крепкие нервы чтобы ждать курс 24 для откупиться на дне. Те кто рулят курсом, откупились по 24, остальные кто не успел тот опоздал.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 02 жов, 2019 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:58
zzzzzz написав:
Где вы такой курс нашли ?
Я дороже 25,75 не видел.
то он ещё и поскромничал. Мог бы сказать по 26.2 сдал и по 24.86 на межбанке отоварился.
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lrs7719
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:00
По евро какой прогноз?
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igrograd_ua
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Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ
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