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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:04
lrs7719 написав: zzzzzz написав:
Где вы такой курс нашли ?
Я дороже 25,75 не видел.
то он ещё и поскромничал. Мог бы сказать по 26.2 сдал и по 24.86 на межбанке отоварился.
и нулей мало наставил
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:12
Не, ну это нормально? Я, наивный и доверчивый человек, меня легко обмануть, неделю назад начитался форум, продал всю зелень па 24, жду дно (или дна или как там правильно), па 8, ну или па 22 на худой конец, а тут такая засада. А как же "семимильными шагами в светлое будущее", а как же "будет тока дешеветь", а как же "с долгами рассчитались, остались должны тока нам", а как же "стремительное и неудержимое развитие экономики"? Где все эти писатели фантасты? Успели ли они, до дна, слить никому на*** не нужный зелёный па 24?
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Sam17a
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:15
igrograd_ua написав:
По евро какой прогноз?
паритет к доллару как психологическая неизбежность, в случае пробоя - там начнется страх и ужас для тех, кто набирал его в эти годы в диапазоне 1.10 - 1.20 - ожидаю сильнейшую паническую просадку вплоть 0.90 и ниже
евро в 2000-х - это был хайп, который угасает
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Zebra
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:18
Sam17a написав:
Не, ну это нормально? Я, наивный и доверчивый человек, меня легко обмануть, неделю назад начитался форум, продал всю зелень па 24, жду дно (или дна или как там правильно), па 8, ну или па 22 на худой конец, а тут такая засада. А как же "семимильными шагами в светлое будущее", а как же "будет тока дешеветь", а как же "с долгами рассчитались, остались должны тока нам", а как же "стремительное и неудержимое развитие экономики"? Где все эти писатели фантасты? Успели ли они, до дна, слить никому на*** не нужный зелёный па 24?
"не читайте советских газет на ночь"(с)
песиміст-це добре поінформований оптиміст
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ялта
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:19
zzzzzz написав:
И еще 55% в ПУМБе по 25,40 ( сразу за мной курс поменяли на 24,60 )
Відразу після вашої покупки по 25.40, поміняли на 24.60?) То чого, після того як здали в обмінку по 25.75, не повернулись в той банк щоб знову затаритись по 24.60?)
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:19
Zebra написав:
Вообщем отката никакого пока нет, если сужение спреда.
Заявки на миняйло по продаже откатились с 26 до 25.6
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vladimir07
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:21
vladimir07 написав: Zebra написав:
Вообщем отката никакого пока нет, если сужение спреда.
Заявки на миняйло по продаже откатились с 26 до 25.6
на текущий момент да, уже откат пошел
но я не дергаюсь, рано еще сливаться, сейчас все устаканится и начнется плавный набор сезонной высоты.
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Zebra
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:22
Zebra
жду в район 1.13-1.16 минимум! Тетива натянута
Когда полетит не знаю, но это будет мощно, я набираю планомерно покупки. пока цел 1.07 - я за рост.
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ялта
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:22
все сегодня успели слиться?
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:23
ялта написав:Zebra
жду в район 1.13-1.16 минимум! Тетива натянута
Когда полетит не знаю, но это будет мощно, я набираю планомерно покупки. пока цел 1.07 - я за рост.
ждите, вас таких ждунов затаренных евро по миру хер знает сколько, рынок всех накажет
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Zebra
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