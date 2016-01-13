Додано: Сер 02 жов, 2019 16:12

Не, ну это нормально? Я, наивный и доверчивый человек, меня легко обмануть, неделю назад начитался форум, продал всю зелень па 24, жду дно (или дна или как там правильно), па 8, ну или па 22 на худой конец, а тут такая засада. А как же "семимильными шагами в светлое будущее", а как же "будет тока дешеветь", а как же "с долгами рассчитались, остались должны тока нам", а как же "стремительное и неудержимое развитие экономики"? Где все эти писатели фантасты? Успели ли они, до дна, слить никому на*** не нужный зелёный па 24?