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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2331233223332334

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 255
Не нижче 24.50
49%
124
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:23

Спасибо
igrograd_ua
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:23

  Zebra написав:
  igrograd_ua написав:По евро какой прогноз?

паритет к доллару как психологическая неизбежность, в случае пробоя - там начнется страх и ужас для тех, кто набирал его в эти годы в диапазоне 1.10 - 1.20 - ожидаю сильнейшую паническую просадку вплоть 0.90 и ниже
евро в 2000-х - это был хайп, который угасает

Мантровать можно сколько угодно, но торговый баланс и динамика американского гос. долга как бы говорят об обратном.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:25

  Zebra написав:
  asti написав:Итого: продано 8000 па 25,85 и 6100 па 25.87, откуплено 8200 в Газе на депо пА 25,20... Профит считайте сами!! :) :)

после всех этих операций гривня на руках осталась?

Звичайно що лишилась. Треба ж буде завтра по 26 ще взяти, щоб потім по 24.6 здати на ОВДП)
Doctor
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я не уверен, что рост окончен, потому что несмотря на продажу нбу более 150млн долл за один день! курс на межбанке лишь замедлил рост. завтра покажет откат это или обменки просто "перезарядят магазины"
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:30

  asti написав:
  zzzzzz написав:asti
Вы уже в кедах ?))
нечего сливать. Ближайшее депо заканчивается в пятницу//))

как-то нехорошо получается..., хотя.. не мешки ж ворочать
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:30

Шановні колеги!
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Коментуємо, задаємо запитання!
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:36

  Сибарит написав:
  yuri_m написав:Афера принимает всё более конкретные очертания: второй день подряд не работают банкоматы "Привата".

Очень странно, что при этом полная тишина в ветке Привата.
Дезу надо готовить так, чтобы на ее проверку нужно было потратить хотя бы более пяти минут. Тогда лень сыграет на вашей стороне.
Ну или стоит указать, какой именно банкомат поломался :)

Дивно що Ви ще до цього часу не зрозуміли мети перебування тут і писанини цього персонажа. Я вже його давно забанив. Бачу по коментах інших форумчан, сьогодні цей персонаж заграв всіма барвами, по особливому. :mrgreen:
Не втримався, викроїв сьогодні каплю часу і злив трохи по 25,6 для практичної перевірки власних думок.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:42

  Doctor написав:
  zzzzzz написав:И еще 55% в ПУМБе по 25,40 ( сразу за мной курс поменяли на 24,60 )

Відразу після вашої покупки по 25.40, поміняли на 24.60?) То чого, після того як здали в обмінку по 25.75, не повернулись в той банк щоб знову затаритись по 24.60?)

Сори, курс установили не 24,60 а 25,60
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 16:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Возможно АрселорМиттал начал активно скупать валюту, они ведь грозили в октябре дивиденды выплачивать, а тут такое дно 24...Вот и взорвали рынок.
DonalьD
 
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