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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23332334233523362337>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 255
Не нижче 24.50
49%
124
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:11

  Zebra написав:
  asti написав:Итого: продано 8000 па 25,85 и 6100 па 25.87, откуплено 8200 в Газе на депо пА 25,20... Профит считайте сами!! :) :)
после всех этих операций гривня на руках осталась?
да осталась, увидел, что пошли падать и 157800 за 6100$ закинул в ТАС...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:14

  Игорь Алексеевич написав:новый год, как я и говорил ранее встретим с курсом дол.28,5.:P
октябрь к концу мес. меньше 26 не будет. возможно увидим и 26.5 на 31.10.19г. :P
viewtopic.php?p=4752446#p4752446
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:16

  Zebra написав:
  asti написав:Итого: продано 8000 па 25,85 и 6100 па 25.87, откуплено 8200 в Газе на депо пА 25,20... Профит считайте сами!! :) :)
Перед этим если не ошибаюсь для покупки ОВГЗ слили па 24.68 :lol:
Да не важно, по чём я слил! Я купил ОВГЗ на 25000$, в прошлую среду, когда я их оплачивал, я мог затариться баксом пА 24,10-24,15, и если бы сегодня слил всё пА 25,85 заработал бы 1,7*25000 = 42500, ну, ок, что-то бы скинул дешевле, считаем 40 штук за неделю! А у меня купон по этим бумагам будет с учётом военного сбора 46000 за ПОЛ ГОДА!!! Эх...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:17

  zzzzzz написав:
  asti написав:Итого: продано 8000 па 25,85 и 6100 па 25.87, откуплено 8200 в Газе на депо пА 25,20... Профит считайте сами!! :) :)
Где вы такой курс нашли ? :roll:
Я дороже 25,75 не видел.
Кропивницкий...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:18

  asti написав:
  Zebra написав:
  asti написав:Итого: продано 8000 па 25,85 и 6100 па 25.87, откуплено 8200 в Газе на депо пА 25,20... Профит считайте сами!! :) :)
Перед этим если не ошибаюсь для покупки ОВГЗ слили па 24.68 :lol:
Да не важно, по чём я слил! Я купил ОВГЗ на 25000$, в прошлую среду, когда я их оплачивал, я мог затариться баксом пА 24,10-24,15, и если бы сегодня слил всё пА 25,85 заработал бы 1,7*25000 = 42500, ну, ок, что-то бы скинул дешевле, считаем 40 штук за неделю! А у меня купон по этим бумагам будет с учётом военного сбора 46000 за ПОЛ ГОДА!!! Эх...

Так где профит то? От ваших телодвижений, фактически на моменте в убытке.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:19

  zzzzzz написав:Andrew_
Так Асти вроде в Киеве ?
Аби ж то! Кропивницкий//)) :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:19

  Мизантрóп написав:
  Игорь Алексеевич написав:новый год, как я и говорил ранее встретим с курсом дол.28,5.:P
октябрь к концу мес. меньше 26 не будет. возможно увидим и 26.5 на 31.10.19г. :P
viewtopic.php?p=4752446#p4752446


всё правильно я писал МИНИМУМ к н.г. 27.5. а вот максимум будет 28.5 и то если беня с приватом не вмешается :P а если приват тряхнёт, то тогда и 35 увидим
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:20

  twin написав:
  ялта написав:
  asti написав:Итого: продано 8000 па 25,85 и 6100 па 25.87, откуплено 8200 в Газе на депо пА 25,20... Профит считайте сами!! :) :)
вывсеврете.......
Ага і курс в газі 24,80 звісно без продаж))
был с утра в 12 поменяли на 25,20...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:20

  buratinyo написав:А может дождаться первой ракеты вверх и на откате начать скупку? Мне кажется это разумным. А пока на падении и доллара и евро в Украине скупка их будет не оптимальной операцией. Поэтому тщательный мониторинг межбанка сейчас считаю необходимым делом для того, чтобы поймать первую ракету и последующую за ней коррекцию.

Ракета в этот раз будет яркой и высокой так как нет обязательной продажи валюты экспортерами, которые при росте доллара на межбанке резко прекратят продажу валютной выручки, чтобы дождаться более выгодного курса.

Ну, что как думаете? На ракету было похоже в эти дни на валютном рынке? Не может это быть ложной ракетой, которую слишком уж многие ждали?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:25

  Moneta написав:
  lrs7719 написав:
  asti написав:Итого: продано 8000 па 25,85 и 6100 па 25.87, откуплено 8200 в Газе на депо пА 25,20... Профит считайте сами!! :) :)
то он ещё и поскромничал. Мог бы сказать по 26.2 сдал и по 24.86 на межбанке отоварился.
и нулей мало наставил :mrgreen:
ну что ж вы за хомы неверующие!
Запомните, asti не врётЬ!
Я ж честно сказал, как лохонулся с ОВГЗ//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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