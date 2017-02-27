buratinyo написав:

А может дождаться первой ракеты вверх и на откате начать скупку? Мне кажется это разумным. А пока на падении и доллара и евро в Украине скупка их будет не оптимальной операцией. Поэтому тщательный мониторинг межбанка сейчас считаю необходимым делом для того, чтобы поймать первую ракету и последующую за ней коррекцию.Ракета в этот раз будет яркой и высокой так как нет обязательной продажи валюты экспортерами, которые при росте доллара на межбанке резко прекратят продажу валютной выручки, чтобы дождаться более выгодного курса.