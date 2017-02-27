да осталась, увидел, что пошли падать и 157800 за 6100$ закинул в ТАС...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:11
да осталась, увидел, что пошли падать и 157800 за 6100$ закинул в ТАС...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:14
viewtopic.php?p=4752446#p4752446
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:16
Да не важно, по чём я слил! Я купил ОВГЗ на 25000$, в прошлую среду, когда я их оплачивал, я мог затариться баксом пА 24,10-24,15, и если бы сегодня слил всё пА 25,85 заработал бы 1,7*25000 = 42500, ну, ок, что-то бы скинул дешевле, считаем 40 штук за неделю! А у меня купон по этим бумагам будет с учётом военного сбора 46000 за ПОЛ ГОДА!!! Эх...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:17
Кропивницкий...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:18
Так где профит то? От ваших телодвижений, фактически на моменте в убытке.
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:19
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:19
всё правильно я писал МИНИМУМ к н.г. 27.5. а вот максимум будет 28.5 и то если беня с приватом не вмешается а если приват тряхнёт, то тогда и 35 увидим
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:20
был с утра в 12 поменяли на 25,20...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:20
Ну, что как думаете? На ракету было похоже в эти дни на валютном рынке? Не может это быть ложной ракетой, которую слишком уж многие ждали?
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:25
ну что ж вы за хомы неверующие!
Запомните, asti не врётЬ!
Я ж честно сказал, как лохонулся с ОВГЗ//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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