|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:11
Zebra написав:
после всех этих операций гривня на руках осталась?
да осталась, увидел, что пошли падать и 157800 за 6100$ закинул в ТАС...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1148
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:16
Zebra написав:
Перед этим если не ошибаюсь для покупки ОВГЗ слили па 24.68
Да не важно, по чём я слил! Я купил ОВГЗ на 25000$, в прошлую среду, когда я их оплачивал, я мог затариться баксом пА 24,10-24,15, и если бы сегодня слил всё пА 25,85 заработал бы 1,7*25000 = 42500, ну, ок, что-то бы скинул дешевле, считаем 40 штук за неделю! А у меня купон по этим бумагам будет с учётом военного сбора 46000 за ПОЛ ГОДА!!! Эх...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1148
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:17
zzzzzz написав:
Где вы такой курс нашли ?
Я дороже 25,75 не видел.
Кропивницкий...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1148
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:18
asti написав: Zebra написав:
Перед этим если не ошибаюсь для покупки ОВГЗ слили па 24.68
Да не важно, по чём я слил! Я купил ОВГЗ на 25000$, в прошлую среду, когда я их оплачивал, я мог затариться баксом пА 24,10-24,15, и если бы сегодня слил всё пА 25,85 заработал бы 1,7*25000 = 42500, ну, ок, что-то бы скинул дешевле, считаем 40 штук за неделю! А у меня купон по этим бумагам будет с учётом военного сбора 46000 за ПОЛ ГОДА!!! Эх...
Так где профит то? От ваших телодвижений, фактически на моменте в убытке.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7247
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 611 раз.
- Подякували: 1087 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:19
zzzzzz написав:Andrew_
Так Асти вроде в Киеве ?
Аби ж то! Кропивницкий//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1148
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:19
всё правильно я писал МИНИМУМ к н.г. 27.5. а вот максимум будет 28.5 и то если беня с приватом не вмешается
а если приват тряхнёт, то тогда и 35 увидим
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4329
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:20
twin написав: ялта написав:
вывсеврете.......
Ага і курс в газі 24,80 звісно без продаж))
был с утра в 12 поменяли на 25,20...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1148
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:20
buratinyo написав:
А может дождаться первой ракеты вверх и на откате начать скупку? Мне кажется это разумным. А пока на падении и доллара и евро в Украине скупка их будет не оптимальной операцией. Поэтому тщательный мониторинг межбанка сейчас считаю необходимым делом для того, чтобы поймать первую ракету и последующую за ней коррекцию.
Ракета в этот раз будет яркой и высокой так как нет обязательной продажи валюты экспортерами, которые при росте доллара на межбанке резко прекратят продажу валютной выручки, чтобы дождаться более выгодного курса.
Ну, что как думаете? На ракету было похоже в эти дни на валютном рынке? Не может это быть ложной ракетой, которую слишком уж многие ждали?
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1210
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2191 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:25
Moneta написав: lrs7719 написав:
то он ещё и поскромничал. Мог бы сказать по 26.2 сдал и по 24.86 на межбанке отоварился.
и нулей мало наставил
ну что ж вы за хомы неверующие!
Запомните, asti не врётЬ!
Я ж честно сказал, как лохонулся с ОВГЗ//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1148
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|258
|23543
|
|
|15832
|1895532
|
|
|6715
|1458513
|
Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ
|