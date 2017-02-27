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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2334233523362337>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 255
Не нижче 24.50
49%
124
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:29

  Яша написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:asti
Вы уже в кедах ?))
нечего сливать. Ближайшее депо заканчивается в пятницу//))
как-то нехорошо получается..., хотя.. не мешки ж ворочать
Так и было, но увидел ситуацию - у мамы одолжил, она у меня тоже любит на качелях прокатиться, но у неё телефон кнопочный, без интернета - приходиться на пальцах всё объяснять!! ;) ;)
ЗЫ: весь профит ей достанется//))
:( :(
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:36

  Яша написав:я не уверен, что рост окончен, потому что несмотря на продажу нбу более 150млн долл за один день! курс на межбанке лишь замедлил рост. завтра покажет откат это или обменки просто "перезарядят магазины"
если НБУ залил 150 мио за день, то завтра 100% откат, все кто держал баксы в надежде на рост начнут скидывать, и то, что нал пошёл вниз только подтверждает эту мысль//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:37

В Киеве уже ,45 продажи есть!
,45 Карл!!! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:49

  asti написав:В Киеве уже ,45 продажи есть! ,45 Карл!!!

да чегож ты кричишь так!маму разбудишь...

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:49

  DonalьD написав:Возможно АрселорМиттал начал активно скупать валюту, они ведь грозили в октябре дивиденды выплачивать, а тут такое дно 24...Вот и взорвали рынок.

Кажуть,відкладений попит "енерготрейдерів" спровокував "забіг".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:49

  Яша написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:asti
Вы уже в кедах ?))
нечего сливать. Ближайшее депо заканчивается в пятницу//))

как-то нехорошо получается..., хотя.. не мешки ж ворочать
ось докази: del
Востаннє редагувалось asti в Сер 02 жов, 2019 17:59, всього редагувалось 1 раз.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:50

  Игорь Алексеевич написав:
  Мизантрóп написав:
  Игорь Алексеевич написав:новый год, как я и говорил ранее встретим с курсом дол.28,5.:P
октябрь к концу мес. меньше 26 не будет. возможно увидим и 26.5 на 31.10.19г. :P
viewtopic.php?p=4752446#p4752446


всё правильно я писал МИНИМУМ к н.г. 27.5. а вот максимум будет 28.5 и то если беня с приватом не вмешается :P а если приват тряхнёт, то тогда и 35 увидим

Мы всё понимаем viewtopic.php?p=4750996#p4750996
Здоровья Вам!
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:50

  Яша написав:я не уверен, что рост окончен, потому что несмотря на продажу нбу более 150млн долл за один день! курс на межбанке лишь замедлил рост. завтра покажет откат это или обменки просто "перезарядят магазины"

Похоже на то, что НБУ своим налил на выход.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:51

  asti написав:В Киеве уже ,45 продажи есть!
,45 Карл!!! :) :)

Я ж про це вдень попереджав, ще й злився, щоб діла не розходилися з словами.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:52

  andrein написав:Похоже на то, что НБУ своим налил на выход.

думаю изначально гасил панику «Регулятор старался погасить панику. Объем торгов на межбанке сегодня был достаточно весомым — $300 млн, и изначально не было продавцов. На население пришлось где-то $40-50 млн. Но еще импортеры достаточно активно покупали валюту, опасаясь дальнейшей девальвации гривны», — рассказал UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Если бы НБУ сегодня не провел спасательную операцию для гривны, то котировки межбанка могли покорить любые курсовые высоты — вплоть до 27,0 грн/$.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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