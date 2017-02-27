Так и было, но увидел ситуацию - у мамы одолжил, она у меня тоже любит на качелях прокатиться, но у неё телефон кнопочный, без интернета - приходиться на пальцах всё объяснять!!
ЗЫ: весь профит ей достанется//))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:29
Так и было, но увидел ситуацию - у мамы одолжил, она у меня тоже любит на качелях прокатиться, но у неё телефон кнопочный, без интернета - приходиться на пальцах всё объяснять!!
ЗЫ: весь профит ей достанется//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:36
если НБУ залил 150 мио за день, то завтра 100% откат, все кто держал баксы в надежде на рост начнут скидывать, и то, что нал пошёл вниз только подтверждает эту мысль//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:37
В Киеве уже ,45 продажи есть!
,45 Карл!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:49
да чегож ты кричишь так!маму разбудишь...
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:49
Кажуть,відкладений попит "енерготрейдерів" спровокував "забіг".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:49
ось докази: del
Востаннє редагувалось asti в Сер 02 жов, 2019 17:59, всього редагувалось 1 раз.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:50
Мы всё понимаем viewtopic.php?p=4750996#p4750996
Здоровья Вам!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:50
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:51
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:52
думаю изначально гасил панику «Регулятор старался погасить панику. Объем торгов на межбанке сегодня был достаточно весомым — $300 млн, и изначально не было продавцов. На население пришлось где-то $40-50 млн. Но еще импортеры достаточно активно покупали валюту, опасаясь дальнейшей девальвации гривны», — рассказал UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Если бы НБУ сегодня не провел спасательную операцию для гривны, то котировки межбанка могли покорить любые курсовые высоты — вплоть до 27,0 грн/$.
*Відправлено з Чату
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