Додано: Сер 02 жов, 2019 17:49

DonalьD написав: Возможно АрселорМиттал начал активно скупать валюту, они ведь грозили в октябре дивиденды выплачивать, а тут такое дно 24...Вот и взорвали рынок. Возможно АрселорМиттал начал активно скупать валюту, они ведь грозили в октябре дивиденды выплачивать, а тут такое дно 24...Вот и взорвали рынок.

Кажуть,відкладений попит "енерготрейдерів" спровокував "забіг". Кажуть,відкладений попит "енерготрейдерів" спровокував "забіг".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell