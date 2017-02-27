Кстати, о маме, именно я убедил её не откупаться в ТАЗике пА 25,30
Посмотрим...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:54
Кстати, о маме, именно я убедил её не откупаться в ТАЗике пА 25,30
Посмотрим...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:54
Є здогадки, що комусь перед новим аукціоном закортіло подорожче від долара здихатися
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:54
Яша
Вопрос только когда 27 будет, в начале след недели или к концу, или может еще раньше...
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:56
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:56
ответ 'никогда' принимается?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Скільки валюти залишили хасиди?
А сьогодні вони:
Хасиди організовано залишають Умань - поліція
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:06
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну если правда что нбу налил сегодня 150-180 никому не нужных три дня тому назад бумажек то как-то странно завтра увидеть разворот, рост больше подходит, но не такими темпами так сегодня/вчера что бы народ не истерил.
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в сухом остатке:
1)совокупно за день НБУ продал на межбанке очень крупный объем — порядка $170 млн. В последний раз он отдавал рынку столько за сутки на пике девальвации гривны пять лет назад.
2)ажиотаж и панические настроения-масса сделок на эмоциях (как продажа так и покупка).
3)наличного "белого" доллара в стране мало.он же был никому не нужен,а теперь нужен всем и сразу.заметьте,почти все местные спекулянты в итоге откупились в банках по безналу дешевле,на депо,на счет.А наличный в объемах от 1000-только по~26.
4)слухи о начавшихся продажах ОВГЗ (вместо привычных покупок)
5)антизеленые пикеты по городам
6)безнальный доллар на продажу ниже 25 экспортерам не интересен,и сегодня стало понятно,что теперь они диктуют условия.Или будьте любезны валюту из закромов.Импортерам надо оплачивать контракты,скоро новый год,тянуть дальше нельзя,даже если в ноябре-декабре курс снизится.
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