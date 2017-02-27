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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2334233523362337

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 255
Не нижче 24.50
49%
124
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:54

  Яша написав:
  asti написав:В Киеве уже ,45 продажи есть! ,45 Карл!!!
Да чегож ты кричишь так!
маму разбудишь...
Кстати, о маме, именно я убедил её не откупаться в ТАЗике пА 25,30
Посмотрим...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:54

  andrein написав:
  Яша написав:я не уверен, что рост окончен, потому что несмотря на продажу нбу более 150млн долл за один день! курс на межбанке лишь замедлил рост. завтра покажет откат это или обменки просто "перезарядят магазины"

Похоже на то, что НБУ своим налил на выход.

Є здогадки, що комусь перед новим аукціоном закортіло подорожче від долара здихатися :)
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:54

Яша
Вопрос только когда 27 будет, в начале след недели или к концу, или может еще раньше...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:56

  75stasstas75 написав:Яша
Вопрос только когда 27 будет, в начале след недели или к концу, или может еще раньше...


Раніше листопада наврядчи.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:56

  75stasstas75 написав:Яша
Вопрос только когда 27 будет, в начале след недели или к концу, или может еще раньше...
ответ 'никогда' принимается? :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Скільки валюти залишили хасиди?
А сьогодні вони:
Хасиди організовано залишають Умань - поліція https://ua.interfax.com.ua/news/general/616463.html
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:06

  75stasstas75 написав:Яша
Вопрос только когда 27 будет, в начале след недели или к концу, или может еще раньше...

Мне кажется загон сегодня был, завтра пойдем снова вниз и вниз.
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну если правда что нбу налил сегодня 150-180 никому не нужных три дня тому назад бумажек то как-то странно завтра увидеть разворот, рост больше подходит, но не такими темпами так сегодня/вчера что бы народ не истерил.
kravchukmv1987
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в сухом остатке:
1)совокупно за день НБУ продал на межбанке очень крупный объем — порядка $170 млн. В последний раз он отдавал рынку столько за сутки на пике девальвации гривны пять лет назад.
2)ажиотаж и панические настроения-масса сделок на эмоциях (как продажа так и покупка).
3)наличного "белого" доллара в стране мало.он же был никому не нужен,а теперь нужен всем и сразу.заметьте,почти все местные спекулянты в итоге откупились в банках по безналу дешевле,на депо,на счет.А наличный в объемах от 1000-только по~26.
4)слухи о начавшихся продажах ОВГЗ (вместо привычных покупок)
5)антизеленые пикеты по городам
6)безнальный доллар на продажу ниже 25 экспортерам не интересен,и сегодня стало понятно,что теперь они диктуют условия.Или будьте любезны валюту из закромов.Импортерам надо оплачивать контракты,скоро новый год,тянуть дальше нельзя,даже если в ноябре-декабре курс снизится.
Яша
 
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