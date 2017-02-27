asti
В Укргазе видел курс , но про депо почему-то даже не подумал.Зато получилось за 2 часа второй раз прокрутить валюту.
Вы на недельное закинули в Укргаз ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:27
asti
В Укргазе видел курс , но про депо почему-то даже не подумал.Зато получилось за 2 часа второй раз прокрутить валюту.
Вы на недельное закинули в Укргаз ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:30
как всегда регулятор выйдет пару дней.
курс замрёт на выходные на месте в районе 25,5-26, а потом пойдёт вверх, согласно графика как и закладывали курс в бюджет на 19г. регулятор далее будет выходить раз в неделю, что бы не было очень резкого подъема.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:32
будете смеяться - я пополнил полугодовое депо, которое заканчивается послезавтра. Сегодня был последний день пополнения! Но смотря на динамику налички я уже начинаю жалеть, что откупился//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:37
Прежде чем "начитываться форума", нужно запомнить местных сумасшедших
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:37
Ну почему же странно?!
Самых буйных обилетили и на нале и на межбанке, а завтра подтянутся ждуны... И полетим.... Вниз//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:43
Не думаю что продажа опустится ниже чем вы купили 25,2
Думаю около 25,00 / 25,20 будут крутится.
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:49
Вот именно, что потихоньку. Стандартный откат после такого резкого роста. Межбанк закрылся на 24.90, фора уже поджала сильнее - к 24.60. Если так и закроем день, то завтра стартанем утром с 25.00-25.20 по наличке. Это по вменяемым точкам, а не у барыг.
Спред барыги не уменьшают, так 55-65 копеек и осталось. Боятся влететь, если снова вниз пойдем. Наивные...
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:59
Неделю назад курс был 24,2 на нале...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 19:42
Додано: Сер 02 жов, 2019 19:43
Немного оффтопа.
Востаннє редагувалось andrein в Сер 02 жов, 2019 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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