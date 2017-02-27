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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2336233723382339>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 256
Не нижче 24.50
49%
125
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:27

asti
В Укргазе видел курс , но про депо почему-то даже не подумал.Зато получилось за 2 часа второй раз прокрутить валюту.
Вы на недельное закинули в Укргаз ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:30

как всегда регулятор выйдет пару дней.
курс замрёт на выходные на месте в районе 25,5-26, а потом пойдёт вверх, согласно графика как и закладывали курс в бюджет на 19г. регулятор далее будет выходить раз в неделю, что бы не было очень резкого подъема. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:32

  zzzzzz написав:asti
В Укргазе видел курс , но про депо почему-то даже не подумал.Зато получилось за 2 часа второй раз прокрутить валюту.
Вы на недельное закинули в Укргаз ?
будете смеяться - я пополнил полугодовое депо, которое заканчивается послезавтра. Сегодня был последний день пополнения! :) :) Но смотря на динамику налички я уже начинаю жалеть, что откупился//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:37

  Sam17a написав:Не, ну это нормально? Я, наивный и доверчивый человек, меня легко обмануть, неделю назад начитался форум, продал всю зелень па 24

Где все эти писатели фантасты? Успели ли они, до дна, слить никому на*** не нужный зелёный па 24? :)


Прежде чем "начитываться форума", нужно запомнить местных сумасшедших :)
sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:37

  kravchukmv1987 написав:Ну если правда что нбу налил сегодня 150-180 никому не нужных три дня тому назад бумажек то как-то странно завтра увидеть разворот.
Ну почему же странно?!
Самых буйных обилетили и на нале и на межбанке, а завтра подтянутся ждуны... И полетим.... Вниз//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:43

  asti написав:
  zzzzzz написав:asti
В Укргазе видел курс , но про депо почему-то даже не подумал.Зато получилось за 2 часа второй раз прокрутить валюту.
Вы на недельное закинули в Укргаз ?
будете смеяться - я пополнил полугодовое депо, которое заканчивается послезавтра. Сегодня был последний день пополнения! :) :) Но смотря на динамику налички я уже начинаю жалеть, что откупился//))


Не думаю что продажа опустится ниже чем вы купили 25,2
Думаю около 25,00 / 25,20 будут крутится.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:49

  edgar_po написав:спускаемся потихоньку

Вот именно, что потихоньку. Стандартный откат после такого резкого роста. Межбанк закрылся на 24.90, фора уже поджала сильнее - к 24.60. Если так и закроем день, то завтра стартанем утром с 25.00-25.20 по наличке. Это по вменяемым точкам, а не у барыг. 8)

Спред барыги не уменьшают, так 55-65 копеек и осталось. Боятся влететь, если снова вниз пойдем. Наивные...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:59

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:asti
В Укргазе видел курс , но про депо почему-то даже не подумал.Зато получилось за 2 часа второй раз прокрутить валюту.
Вы на недельное закинули в Укргаз ?
будете смеяться - я пополнил полугодовое депо, которое заканчивается послезавтра. Сегодня был последний день пополнения! :) :) Но смотря на динамику налички я уже начинаю жалеть, что откупился//))
Не думаю что продажа опустится ниже чем вы купили 25,2
Думаю около 25,00 / 25,20 будут крутится.
Неделю назад курс был 24,2 на нале...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:42

  orest написав:Не втримався, викроїв сьогодні каплю часу і злив трохи по 25,6 для практичної перевірки власних думок.

У меня мысли были слить, на момент было 25.7 прием, но побоялся, потом 25.5, и уже вечером 25.3 :D Сольюсь как всегда не вовремя, т.к. гривна нужна в этом и следующем месяце
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:43

Немного оффтопа от канала 1+1. :)

andrein
 
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