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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:27
asti
В Укргазе видел курс , но про депо почему-то даже не подумал.Зато получилось за 2 часа второй раз прокрутить валюту.
Вы на недельное закинули в Укргаз ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 02 жов, 2019 18:30
как всегда регулятор выйдет пару дней.
курс замрёт на выходные на месте в районе 25,5-26, а потом пойдёт вверх, согласно графика как и закладывали курс в бюджет на 19г. регулятор далее будет выходить раз в неделю, что бы не было очень резкого подъема.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 02 жов, 2019 18:32
zzzzzz написав:asti
В Укргазе видел курс , но про депо почему-то даже не подумал.Зато получилось за 2 часа второй раз прокрутить валюту.
Вы на недельное закинули в Укргаз ?
будете смеяться - я пополнил полугодовое депо, которое заканчивается послезавтра. Сегодня был последний день пополнения!
Но смотря на динамику налички я уже начинаю жалеть, что откупился//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 02 жов, 2019 18:37
kravchukmv1987 написав:
Ну если правда что нбу налил сегодня 150-180 никому не нужных три дня тому назад бумажек то как-то странно завтра увидеть разворот.
Ну почему же странно?!
Самых буйных обилетили и на нале и на межбанке, а завтра подтянутся ждуны... И полетим.... Вниз//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 02 жов, 2019 18:43
asti написав: zzzzzz написав:asti
В Укргазе видел курс , но про депо почему-то даже не подумал.Зато получилось за 2 часа второй раз прокрутить валюту.
Вы на недельное закинули в Укргаз ?
будете смеяться - я пополнил полугодовое депо, которое заканчивается послезавтра. Сегодня был последний день пополнения!
Но смотря на динамику налички я уже начинаю жалеть, что откупился//))
Не думаю что продажа опустится ниже чем вы купили 25,2
Думаю около 25,00 / 25,20 будут крутится.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 02 жов, 2019 18:49
edgar_po написав:
спускаемся потихоньку
Вот именно, что потихоньку. Стандартный откат после такого резкого роста. Межбанк закрылся на 24.90, фора уже поджала сильнее - к 24.60. Если так и закроем день, то завтра стартанем утром с 25.00-25.20 по наличке. Это по вменяемым точкам, а не у барыг.
Спред барыги не уменьшают, так 55-65 копеек и осталось. Боятся влететь, если снова вниз пойдем. Наивные...
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yuri_m
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Додано: Сер 02 жов, 2019 18:59
zzzzzz написав: asti написав: zzzzzz написав:asti
В Укргазе видел курс , но про депо почему-то даже не подумал.Зато получилось за 2 часа второй раз прокрутить валюту.
Вы на недельное закинули в Укргаз ?
будете смеяться - я пополнил полугодовое депо, которое заканчивается послезавтра. Сегодня был последний день пополнения!
Но смотря на динамику налички я уже начинаю жалеть, что откупился//))
Не думаю что продажа опустится ниже чем вы купили 25,2
Думаю около 25,00 / 25,20 будут крутится.
Неделю назад курс был 24,2 на нале...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 02 жов, 2019 19:42
orest написав:
Не втримався, викроїв сьогодні каплю часу і злив трохи по 25,6 для практичної перевірки власних думок.
У меня мысли были слить, на момент было 25.7 прием, но побоялся, потом 25.5, и уже вечером 25.3
Сольюсь как всегда не вовремя, т.к. гривна нужна в этом и следующем месяце
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Mayag
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Додано: Сер 02 жов, 2019 19:43
Немного оффтопа от канала 1+1.
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andrein
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