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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 19:43
75stasstas75 написав:Andrew_
Загон был, когда до 24 опустили курс и слабонервные ломанулись сливаться, а сейчас если временно на пару копеек завтра и просядет, то на очень временно, дальше вверх, уверен просто.
Таких "уверенных" тут толпы постоянно, особенно при спуске с 27 к 26 сколько таких было)) Спасибо, Кабанчики, завтра сливаю часть и можно сворачивать загончик
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Alex2006
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Додано: Сер 02 жов, 2019 19:48
Alex2006 написав: 75stasstas75 написав:Andrew_
Загон был, когда до 24 опустили курс и слабонервные ломанулись сливаться, а сейчас если временно на пару копеек завтра и просядет, то на очень временно, дальше вверх, уверен просто.
Таких "уверенных" тут толпы постоянно, особенно при спуске с 27 к 26 сколько таких было)) Спасибо, Кабанчики, завтра сливаю часть и можно сворачивать загончик
Вы опоздали, загончик был на 1 день. Завтра сладких курсов не будет
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Andrew_
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Пон 30 вер, 2019 14:37
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