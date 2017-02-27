RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2336233723382339

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 256
Не нижче 24.50
49%
125
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 256
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:43

  75stasstas75 написав:Andrew_
Загон был, когда до 24 опустили курс и слабонервные ломанулись сливаться, а сейчас если временно на пару копеек завтра и просядет, то на очень временно, дальше вверх, уверен просто.

Таких "уверенных" тут толпы постоянно, особенно при спуске с 27 к 26 сколько таких было)) Спасибо, Кабанчики, завтра сливаю часть и можно сворачивать загончик :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
Повідомлень: 3987
З нами з: 13.06.15
Подякував: 190 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:48

  Alex2006 написав:
  75stasstas75 написав:Andrew_
Загон был, когда до 24 опустили курс и слабонервные ломанулись сливаться, а сейчас если временно на пару копеек завтра и просядет, то на очень временно, дальше вверх, уверен просто.

Таких "уверенных" тут толпы постоянно, особенно при спуске с 27 к 26 сколько таких было)) Спасибо, Кабанчики, завтра сливаю часть и можно сворачивать загончик :)

Вы опоздали, загончик был на 1 день. Завтра сладких курсов не будет
Andrew_
 
Повідомлень: 199
З нами з: 16.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2336233723382339
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex2006, Andrew_ і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 24, 25, 26
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
259 23609
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 18:49
Surfer
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1582, 1583, 1584
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15832 1895596
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 10:49
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6715 1458536
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 14:37
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1132)
02.10.2019 20:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.