Таких "уверенных" тут толпы постоянно, особенно при спуске с 27 к 26 сколько таких было)) Спасибо, Кабанчики, завтра сливаю часть и можно сворачивать загончик
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 19:43
Таких "уверенных" тут толпы постоянно, особенно при спуске с 27 к 26 сколько таких было)) Спасибо, Кабанчики, завтра сливаю часть и можно сворачивать загончик
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Сер 02 жов, 2019 19:48
Вы опоздали, загончик был на 1 день. Завтра сладких курсов не будет
Додано: Сер 02 жов, 2019 19:49
вот ответ кто начал к вечеру сливать зеленые бумажки на банкноты новой резервной валюты (но об этом знают пока что только они).
конвертнулись и с полными чумаданами гривни уехали на свою родину . будут откупать по 16, или 12
Додано: Сер 02 жов, 2019 19:59
Шутки шутками, но откат реально напрашивается, как я уже отмечал, самых буйных обилетили. НБУ за 2 дня залил 220-230 лямов зелени, этого должно хватить для сбоя ажиотажа. Единственное, что может воспрепятствовать откату - это движения на Банковой в связи с формулой Штрей-брехера или как её там. Это единственная причина//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:05
добрый вечер
на корр написали что произошел частичный выход нерезов с ОВГЗ
у кого то есть более точные данные7
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:06
уже откатили, куда еще? на 26,5?
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:09
Ни у кого.
Был небольшой выход нерезов в пятницу на 318 млн.грн это около 13 млн.долларов. Такая сумма не могла повлиять.
Изменения за сегодня будут известны завтра.
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:10
Понад 30 тисяч паломників прибули до м. Умані Черкаської області для зустрічі 5780-го іудейського Нового року (Рош Гашана), який святкується з вечора 29 вересня по вечір 1 жовтня.
30 000 * [500 - 1500] = 15000000 .. 45000000 $$$ прибуток за пару днів
+50грн !
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Додано: Сер 02 жов, 2019 20:17
никак у меня не идет с ума это странное "совпадение" :
обьемы ОВГЗ от нерезов, зашедшие на рынок в этом году = сумме откупа НБУ зеленого в этом же году
- За прошедший год НБУ выкупил на $4млрд больше чем продал.
- И в этом же году от якобы "нерезов" на рынок ОВГЗ зашло $4млрд.
Тут неоднократно выдвигались гипотезы о том что эти нерезы не совсем нерезы. Многие задумывались вопросом - откуда вдруг появилась у "нерезов" такая смелость лезть на наш рынок , будучи уверенным в дальнейшем укреплении гривны, которую до селе не видывали годами. А что если это деньги одного и того же манипуля, который скупает их на внутреннем рынке, и заводит через якобы нерезидентские ОВГЗ, будучи уверенными в собственной прогнозированности поведения. Надо выплатить %% по ОВГЗ, собрать пенки с рынка - не вопрос - организуем абсолютно искусственный переполох , как в эти дни - с разрывами между вечерними и утренними на следующий день уровнями межбанка вверх, при отстутствии обьемов рынка и внезапно снимаемыми десятками заявок на покупку, и загоняем пинками оленей скупать бакс па26, скупленный манипулем на днях па24, который по факту в нале никому не нужен был и па24. Кто вечный спонсор мероприятия - олень, вечно пребывающий в поисках зеленого ягеля ! Ну учить же этих бестолковых, как то надо ? В общем, дорогие олени, как всегда :
Востаннє редагувалось Surfer в Сер 02 жов, 2019 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сумма заливки все растет и растет
Это за какие 2 дня? За сегодня и завтра?
Уже известно, что вчера НБУ ничего не лил. Сегодня целый день оценки растут, даже после закрытия сессии. Сколько реально налили, узнаем завтра.
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