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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 23372338233923402341>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 257
Не нижче 24.50
49%
126
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:43

  75stasstas75 написав:Andrew_
Загон был, когда до 24 опустили курс и слабонервные ломанулись сливаться, а сейчас если временно на пару копеек завтра и просядет, то на очень временно, дальше вверх, уверен просто.

Таких "уверенных" тут толпы постоянно, особенно при спуске с 27 к 26 сколько таких было)) Спасибо, Кабанчики, завтра сливаю часть и можно сворачивать загончик :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:48

  Alex2006 написав:
  75stasstas75 написав:Andrew_
Загон был, когда до 24 опустили курс и слабонервные ломанулись сливаться, а сейчас если временно на пару копеек завтра и просядет, то на очень временно, дальше вверх, уверен просто.

Таких "уверенных" тут толпы постоянно, особенно при спуске с 27 к 26 сколько таких было)) Спасибо, Кабанчики, завтра сливаю часть и можно сворачивать загончик :)

Вы опоздали, загончик был на 1 день. Завтра сладких курсов не будет
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:49

  Ой+ написав:Скільки валюти залишили хасиди?
А сьогодні вони:
Хасиди організовано залишають Умань - поліція https://ua.interfax.com.ua/news/general/616463.html
Зображення


вот ответ кто начал к вечеру сливать зеленые бумажки на банкноты новой резервной валюты (но об этом знают пока что только они).
конвертнулись и с полными чумаданами гривни уехали на свою родину . будут откупать по 16, или 12
:D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:59

Шутки шутками, но откат реально напрашивается, как я уже отмечал, самых буйных обилетили. НБУ за 2 дня залил 220-230 лямов зелени, этого должно хватить для сбоя ажиотажа. Единственное, что может воспрепятствовать откату - это движения на Банковой в связи с формулой Штрей-брехера или как её там. Это единственная причина//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:05

добрый вечер
на корр написали что произошел частичный выход нерезов с ОВГЗ
у кого то есть более точные данные7
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:06

  asti написав:Шутки шутками, но откат реально напрашивается, как я уже отмечал, самых буйных обилетили. НБУ за 2 дня залил 220-230 лямов зелени, этого должно хватить для сбоя ажиотажа. Единственное, что может воспрепятствовать откату - это движения на Банковой в связи с формулой Штрей-брехера или как её там. Это единственная причина//))

уже откатили, куда еще? на 26,5?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:09

  kivin написав:добрый вечер
на корр написали что произошел частичный выход нерезов с ОВГЗ
у кого то есть более точные данные7


Ни у кого.
Был небольшой выход нерезов в пятницу на 318 млн.грн это около 13 млн.долларов. Такая сумма не могла повлиять.
Изменения за сегодня будут известны завтра.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:10

  Alex2007 написав:
  Ой+ написав:Скільки валюти залишили хасиди?
А сьогодні вони:
Хасиди організовано залишають Умань - поліція https://ua.interfax.com.ua/news/general/616463.html
Зображення


вот ответ кто начал к вечеру сливать зеленые бумажки на банкноты новой резервной валюты (но об этом знают пока что только они).
конвертнулись и с полными чумаданами гривни уехали на свою родину . будут откупать по 16, или 12
:D



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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:17

никак у меня не идет с ума это странное "совпадение" :
обьемы ОВГЗ от нерезов, зашедшие на рынок в этом году = сумме откупа НБУ зеленого в этом же году

  Surfer написав:
НБУ підбив підсумки купівлі валюти на міжбанку (інфографіка)

Національний банк України за січень-вересень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4156,6 млн доларів і продав на 248,2 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Читайте також: Нацбанк підвищив планові обсяги викупу валюти з ринку на 50%

Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3908,4 млн доларів.

Протягом вересня НБУ купив на міжбанку валюти на 930,3 млн доларів.

За даними НБУ, максимальний обсяг валюти був куплений в липні – 1271,1 млн доларів.

Зображення


В сентябре был второй по величине рекордный за последние 12 мес откуп НБУ аж на 930 млн $ , при этом гривна продолжала укрепляться. За 9 месяцев положительный балланс выкупленных НБУ баксов перед проданными - 4 млрд $ ! В подтверждение общего тренда на укрепление гривны, и "отскоки" последних дней - это так , баксовикам-затейникам время на смену памперсов для штурма очередного уровня на 23 и ниже.

Нерезы видимо действительно не дураки, почувствовав этот тренд, играя на укрпелении гривны, в отличие от большинства местных "космонавтов".


- За прошедший год НБУ выкупил на $4млрд больше чем продал.

- И в этом же году от якобы "нерезов" на рынок ОВГЗ зашло $4млрд.


Тут неоднократно выдвигались гипотезы о том что эти нерезы не совсем нерезы. Многие задумывались вопросом - откуда вдруг появилась у "нерезов" такая смелость лезть на наш рынок , будучи уверенным в дальнейшем укреплении гривны, которую до селе не видывали годами. А что если это деньги одного и того же манипуля, который скупает их на внутреннем рынке, и заводит через якобы нерезидентские ОВГЗ, будучи уверенными в собственной прогнозированности поведения. Надо выплатить %% по ОВГЗ, собрать пенки с рынка - не вопрос - организуем абсолютно искусственный переполох , как в эти дни - с разрывами между вечерними и утренними на следующий день уровнями межбанка вверх, при отстутствии обьемов рынка и внезапно снимаемыми десятками заявок на покупку, и загоняем пинками оленей скупать бакс па26, скупленный манипулем на днях па24, который по факту в нале никому не нужен был и па24. Кто вечный спонсор мероприятия - олень, вечно пребывающий в поисках зеленого ягеля ! Ну учить же этих бестолковых, как то надо ? В общем, дорогие олени, как всегда :

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Востаннє редагувалось Surfer в Сер 02 жов, 2019 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:НБУ за 2 дня залил 220-230 лямов зелени, этого должно хватить для сбоя ажиотажа.

Сумма заливки все растет и растет :)
Это за какие 2 дня? За сегодня и завтра?
Уже известно, что вчера НБУ ничего не лил. Сегодня целый день оценки растут, даже после закрытия сессии. Сколько реально налили, узнаем завтра.
Сибарит
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