Додано: Сер 02 жов, 2019 20:17

Surfer написав: НБУ підбив підсумки купівлі валюти на міжбанку (інфографіка)



Національний банк України за січень-вересень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4156,6 млн доларів і продав на 248,2 млн доларів.



Про це повідомляється на сайті НБУ.



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Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3908,4 млн доларів.



Протягом вересня НБУ купив на міжбанку валюти на 930,3 млн доларів.



За даними НБУ, максимальний обсяг валюти був куплений в липні – 1271,1 млн доларів.



Про це повідомляється на сайті НБУ.Читайте також: Нацбанк підвищив планові обсяги викупу валюти з ринку на 50%Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3908,4 млн доларів.Протягом вересня НБУ купив на міжбанку валюти на 930,3 млн доларів.За даними НБУ, максимальний обсяг валюти був куплений в липні – 1271,1 млн доларів.



В сентябре был второй по величине рекордный за последние 12 мес откуп НБУ аж на 930 млн $ , при этом гривна продолжала укрепляться. За 9 месяцев положительный балланс выкупленных НБУ баксов перед проданными - 4 млрд $ ! В подтверждение общего тренда на укрепление гривны, и "отскоки" последних дней - это так , баксовикам-затейникам время на смену памперсов для штурма очередного уровня на 23 и ниже.



Нерезы видимо действительно не дураки, почувствовав этот тренд, играя на укрпелении гривны, в отличие от большинства местных "космонавтов". В сентябре был второй по величине рекордный за последние 12 мес откуп НБУ аж на 930 млн $ , при этом гривна продолжала укрепляться. За 9 месяцев положительный балланс выкупленных НБУ баксов перед проданными - 4 млрд $ ! В подтверждение общего тренда на укрепление гривны, и "отскоки" последних дней - это так , баксовикам-затейникам время на смену памперсов для штурма очередного уровня на 23 и ниже.Нерезы видимо действительно не дураки, почувствовав этот тренд, играя на укрпелении гривны, в отличие от большинства местных "космонавтов".

$4млрд

$4млрд

никак у меня не идет с ума это странное "совпадение" :Тут неоднократно выдвигались гипотезы о том что эти нерезы не совсем нерезы. Многие задумывались вопросом - откуда вдруг появилась у "нерезов" такая смелость лезть на наш рынок , будучи уверенным в дальнейшем укреплении гривны, которую до селе не видывали годами. А что если это деньги одного и того же манипуля, который скупает их на внутреннем рынке, и заводит через якобы нерезидентские ОВГЗ, будучи уверенными в собственной прогнозированности поведения. Надо выплатить %% по ОВГЗ, собрать пенки с рынка - не вопрос - организуем абсолютно искусственный переполох , как в эти дни - с разрывами между вечерними и утренними на следующий день уровнями межбанка вверх, при отстутствии обьемов рынка и внезапно снимаемыми десятками заявок на покупку, и загоняем пинками оленей скупать бакс па26, скупленный манипулем на днях па24, который по факту в нале никому не нужен был и па24. Кто вечный спонсор мероприятия - олень, вечно пребывающий в поисках зеленого ягеля ! Ну учить же этих бестолковых, как то надо ? В общем, дорогие олени, как всегда :