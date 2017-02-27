Чем плох 1 мес, кроме ставки ну и религии?
С остальным согласен.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:24
Чем плох 1 мес, кроме ставки ну и религии?
С остальным согласен.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:30
"... і ви говоріть...." ©®™)))
...начитався форума і.... #чотаржу!
- а де Сомик?
- він би вас тут швидко розставив по поличках!
... тож треба, які всі вумні і всі сьогодні заробили на "пірожок"
- і Зет з Орестом - як діти, чесне слово!
... ну, ще Асті з його мамою повіримо
- і всі головне "ПІСЛЯ" відписали!)))
п. с.
...наступного разу, шановне товариство, пишіть так:
- 12:17 - купив ххх долярів по курсу хх, хх (тут відписали до 10хв)
- здав 13:44 хххх долярів по курсу хх,хх(теж відписали до 10хв)
- а якщо ще чек засвітите, чи договір(може скрін) депо, на яке розмістили..... ну, чи на крайняк "каклєту" в руках з написом на папірці - "для форумчан фінанс. юа."
- то ВАМ ТУТ ВСІ ПОВІРЯТЬ і будуть до вас ставитись, як до СЕРЙОЗНИХ, РОЗУМНИХ людей!!!
- а так, як діти малі...
- дитячий садочо/ясельна група!
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 02 жов, 2019 20:44, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:36
Вчера говорили, что залил 50 лямов, потом выяснилось, что, якобы, лил Привет. Насчёт суммы можно рассуждать, а завтра станет ясно, достаточной она была или нет//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:39
Ну шож ви так... Я ж навіть квитанції викладав тут/))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:45
справедливости ради таки бывает с ощадом такое ! но с ощада по 200 грн мне удавалось снимать Х раз, то есть более 10 - да я хлопец упертый (не путать с упоротый ), потом добрая женщина которая стояла в очереди за мной - показала мне фишку\лайф хак (секрет) как через какой-то нелогичный способ ввезти в банкомат цифрами и снять нормальную суму, не уверен что смогу повторить так как дело было в январе , скорее всего "другие операции" рекламный экран- "снятие денег ..." . Один раз банкомат кредобанка написал "Збереите деньги" но денег не дал... я постоял еще 5 минут ...потом еще тыкал и тыкал ..потом звонил на поддержку привата - оказываеться это безполезная затея , Проблема была в том что согласно онлайн банкингу и СМС деньги списались со счета вот я такой злой не мог дозвониться в приват минут 40 , оставил заявку на перезвон ! потом еще через 15 минут они сами перезвонили и вернули деньги на карту за 5 минут после звонка. Не знаю связано это каким-то боком с Кредобанком но согласитесь очень неприятная ситуация
часто в торг центрах рядом 3-5 банкоматов разных банков ...с каждого по ХХХ грн конечно дрочилово еще то но если очень надо то можно
Востаннє редагувалось yama в Сер 02 жов, 2019 20:48, всього редагувалось 2 разів.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:46
... вибачте, я не бачив, бо декілька годин НЕ читав форум!
- ну, тоді все ок!
- молодці!
- мужик!!!!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:52
очень интересно как вам в газе удалось купить 8200 баксов если лимит 150 тыс грн , что по курсу 25.2 = 5950 баксов.
И второй вопрос откуда в Кропивницком такие высокие приемы. В Одессе например выше 25.6 на прием что-то не замечал. А продажа выше 26 вроде и не поднималась.
Также само откуда такие высокие курсы приема в Хмельницком.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:00
Отвечаю, в газе я был со своей родительницей, которая купила, как вы правильно отметили 5950, а 2250 купил я. По-поводу курсОв приёма, в Одессе курс ниже как правило (не знаю почему) в Запорожье и Харькове выше обычно. У нас можно было сдать и дороже, так как продажи на моменте доходили до 26,20!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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