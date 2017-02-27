Додано: Сер 02 жов, 2019 20:45

Ой+ написав: yama написав: с карт привата во всех банкоматах снятие без доп комиссии с карт привата во всех банкоматах снятие без доп комиссии



Якось знімав з приватівської картки в банкоматі ощаду, то три рази після купи кнопок по 200 грн. після чого повний відлуп.

В альфі курси вже також попідростали. Якось знімав з приватівської картки в банкоматі ощаду, то три рази після купи кнопок по 200 грн. після чого повний відлуп.В альфі курси вже також попідростали.

справедливости ради таки бывает с ощадом такое ! но с ощада по 200 грн мне удавалось снимать Х раз, то есть более 10 - да я хлопец упертый (не путать с упоротый), потом добрая женщина которая стояла в очереди за мной- показала мне фишку\лайф хак (секрет) как через какой-то нелогичный способ ввезти в банкомат цифрами и снять нормальную суму, не уверен что смогу повторитьтак как дело было в январе , скорее всего "другие операции" рекламный экран- "снятие денег ..." . Один раз банкомат кредобанка написал "Збереите деньги" но денег не дал... я постоял еще 5 минут ...потом еще тыкал и тыкал ..потом звонил на поддержку привата - оказываеться это безполезная затея , Проблема была в том что согласно онлайн банкингу и СМС деньги списались со счетавот я такой злой не мог дозвониться в приват минут 40 , оставил заявку на перезвон ! потом еще через 15 минут они сами перезвонили и вернули деньги на карту за 5 минут после звонка. Не знаю связано это каким-то боком с Кредобанком но согласитесь очень неприятная ситуациячасто в торг центрах рядом 3-5 банкоматов разных банков ...с каждого по ХХХ грн конечно дрочилово еще то но если очень надо то можно