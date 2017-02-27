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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2338233923402341>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 257
Не нижче 24.50
49%
126
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:24

  Starikan написав:Во-первых, 3 мес, во-вторых, я это обналичкой не считаю (хотя сам так и делаю).

Чем плох 1 мес, кроме ставки ну и религии?
С остальным согласен.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:30

"... і ви говоріть...." ©®™)))

...начитався форума і.... #чотаржу! :mrgreen:
- а де Сомик?
- він би вас тут швидко розставив по поличках!
... тож треба, які всі вумні і всі сьогодні заробили на "пірожок" :mrgreen:
- і Зет з Орестом - як діти, чесне слово! :mrgreen:
... ну, ще Асті з його мамою повіримо ;)

- і всі головне "ПІСЛЯ" відписали!)))

п. с.
...наступного разу, шановне товариство, пишіть так:
- 12:17 - купив ххх долярів по курсу хх, хх (тут відписали до 10хв)
- здав 13:44 хххх долярів по курсу хх,хх(теж відписали до 10хв)
- а якщо ще чек засвітите, чи договір(може скрін) депо, на яке розмістили..... ну, чи на крайняк "каклєту" в руках з написом на папірці - "для форумчан фінанс. юа."
- то ВАМ ТУТ ВСІ ПОВІРЯТЬ і будуть до вас ставитись, як до СЕРЙОЗНИХ, РОЗУМНИХ людей!!!

- а так, як діти малі...
- дитячий садочо/ясельна група! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 02 жов, 2019 20:44, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:36

  Сибарит написав:
  asti написав:НБУ за 2 дня залил 220-230 лямов зелени, этого должно хватить для сбоя ажиотажа.
Сумма заливки все растет и растет :)
Это за какие 2 дня? За сегодня и завтра?
Уже известно, что вчера НБУ ничего не лил. Сегодня целый день оценки растут, даже после закрытия сессии. Сколько реально налили, узнаем завтра.
Вчера говорили, что залил 50 лямов, потом выяснилось, что, якобы, лил Привет. Насчёт суммы можно рассуждать, а завтра станет ясно, достаточной она была или нет//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:39

  Долярчик написав:... ну, ще Асті з його мамою повіримо ;)
Ну шож ви так... :( Я ж навіть квитанції викладав тут/))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:45

  Ой+ написав:
  yama написав:с карт привата во всех банкоматах снятие без доп комиссии


Якось знімав з приватівської картки в банкоматі ощаду, то три рази після купи кнопок по 200 грн. після чого повний відлуп.
В альфі курси вже також попідростали.

справедливости ради таки бывает с ощадом такое ! но с ощада по 200 грн мне удавалось снимать Х раз, то есть более 10 - да я хлопец упертый (не путать с упоротый :mrgreen: ), потом добрая женщина которая стояла в очереди за мной :) - показала мне фишку\лайф хак (секрет) как через какой-то нелогичный способ ввезти в банкомат цифрами и снять нормальную суму, не уверен что смогу повторить :( так как дело было в январе , скорее всего "другие операции" рекламный экран- "снятие денег ..." . Один раз банкомат кредобанка написал "Збереите деньги" но денег не дал... я постоял еще 5 минут ...потом еще тыкал и тыкал ..потом звонил на поддержку привата - оказываеться это безполезная затея , Проблема была в том что согласно онлайн банкингу и СМС деньги списались со счета :twisted: вот я такой злой не мог дозвониться в приват минут 40 , оставил заявку на перезвон ! потом еще через 15 минут они сами перезвонили и вернули деньги на карту за 5 минут после звонка. Не знаю связано это каким-то боком с Кредобанком но согласитесь очень неприятная ситуация :oops:

часто в торг центрах рядом 3-5 банкоматов разных банков ...с каждого по ХХХ грн конечно дрочилово еще то но если очень надо то можно
Востаннє редагувалось yama в Сер 02 жов, 2019 20:48, всього редагувалось 2 разів.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:46

  asti написав:
  Долярчик написав:... ну, ще Асті з його мамою повіримо ;)
Ну шож ви так... :( Я ж навіть квитанції викладав тут/))

... вибачте, я не бачив, бо декілька годин НЕ читав форум!
- ну, тоді все ок!
- молодці!
- мужик!!!!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/ остатки на едином казначеской не изменились , если сравнивать с прошлым годом , они выше...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:51

Далеко от столицы...

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LEXX
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:52

  asti написав:
  Zebra написав:
  asti написав:Итого: продано 8000 па 25,85 и 6100 па 25.87, откуплено 8200 в Газе на депо пА 25,20... Профит считайте сами!! :) :)
после всех этих операций гривня на руках осталась?
да осталась, увидел, что пошли падать и 157800 за 6100$ закинул в ТАС...


очень интересно как вам в газе удалось купить 8200 баксов если лимит 150 тыс грн , что по курсу 25.2 = 5950 баксов. :shock:
И второй вопрос откуда в Кропивницком такие высокие приемы. В Одессе например выше 25.6 на прием что-то не замечал. А продажа выше 26 вроде и не поднималась.
Также само откуда такие высокие курсы приема в Хмельницком.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:00

Отвечаю, в газе я был со своей родительницей, которая купила, как вы правильно отметили 5950, а 2250 купил я. По-поводу курсОв приёма, в Одессе курс ниже как правило (не знаю почему) в Запорожье и Харькове выше обычно. У нас можно было сдать и дороже, так как продажи на моменте доходили до 26,20!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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