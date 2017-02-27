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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2338233923402341

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 257
Не нижче 24.50
49%
126
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 257
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:01

yama
Нда... Що ж ви так.
Человек, не умеющий снимать с приватовской карты больше 200 грн за раз с чужих банкоматов – жалок. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены, знакомые не занимают ему денег до среды, шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова, девушки смеются над ним... (с)
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:05

  asti написав:Отвечаю, в газе я был со своей родительницей, которая купила, как вы правильно отметили 5950, а 2250 купил я. По-поводу курсОв приёма, в Одессе курс ниже как правило (не знаю почему) в Запорожье и Харькове выше обычно. У нас можно было сдать и дороже, так как продажи на моменте доходили до 26,20!


ОК.
Я бы и сам наверное сливал бы (проделывал бы тоже самое продал-(откупил сразу же)) даже по 25.5 -> 25.2, если был бы
а) нал на руках;
б) возможность мотаться посреди дня туда-сюда.
Иногда хорошо когда много свободного времени. :? :)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Иногда хорошо когда много свободного времени.

Не иногда. Всегда хорошо.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:возможность мотаться посреди дня туда-сюда.
Иногда хорошо когда много свободного времени.

... отут можна і пенсіонерам позаздрити :) - але, тільки тим, які наскирдували пару "каклєт" :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Неужели в этом году свершится мечта ждуна пА 30? Скорей бы уже! А еще лучше 32. И для экономики страны тоже.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:15

  Alex2007 написав:
  asti написав:Отвечаю, в газе я был со своей родительницей, которая купила, как вы правильно отметили 5950, а 2250 купил я. По-поводу курсОв приёма, в Одессе курс ниже как правило (не знаю почему) в Запорожье и Харькове выше обычно. У нас можно было сдать и дороже, так как продажи на моменте доходили до 26,20!
Я бы и сам наверное сливал бы (проделывал бы тоже самое продал-(откупил сразу же)) даже по 25.5 -> 25.2, если был бы
а) нал на руках;
б) возможность мотаться посреди дня туда-сюда. :)
Хочешь жить - умей мотаться! Туда-сюда... :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:16

  yuri_m написав:
  edgar_po написав:спускаемся потихоньку

Вот именно, что потихоньку. Стандартный откат после такого резкого роста.
...


укрсиб онлайн - днем было 25.2-25.25, причем после обеда. сейчас 25.4
как-то не очень на спуск похоже.
igorya
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:16

  vovan_prm написав:
  Alex2007 написав:Иногда хорошо когда много свободного времени.
Не иногда. Всегда хорошо.
не всегда. Иногда в тягость... (Когда курс стоит!) ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:19

  fin написав:Неужели в этом году свершится мечта ждуна пА 30? Скорей бы уже! А еще лучше 32. И для экономики страны тоже.
Типун вам на язык! Ніт, ніт, и ещё раз ніт!! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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