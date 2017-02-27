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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:01
yama
Нда... Що ж ви так.
Человек, не умеющий снимать с приватовской карты больше 200 грн за раз с чужих банкоматов – жалок. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены, знакомые не занимают ему денег до среды, шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова, девушки смеются над ним... (с)
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she_ne_investor
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:05
asti написав:
Отвечаю, в газе я был со своей родительницей, которая купила, как вы правильно отметили 5950, а 2250 купил я. По-поводу курсОв приёма, в Одессе курс ниже как правило (не знаю почему) в Запорожье и Харькове выше обычно. У нас можно было сдать и дороже, так как продажи на моменте доходили до 26,20!
ОК.
Я бы и сам наверное сливал бы (проделывал бы тоже самое продал-(откупил сразу же)) даже по 25.5 -> 25.2, если был бы
а) нал на руках;
б) возможность мотаться посреди дня туда-сюда.
Иногда хорошо когда много свободного времени.
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Alex2007
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:08
Alex2007 написав:
Иногда хорошо когда много свободного времени.
Не иногда. Всегда хорошо.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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vovan_prm
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2
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:11
Alex2007 написав:
возможность мотаться посреди дня туда-сюда.
Иногда хорошо когда много свободного времени.
... отут можна і пенсіонерам позаздрити
- але, тільки тим, які наскирдували пару "каклєт"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:15
Неужели в этом году свершится мечта ждуна пА 30? Скорей бы уже! А еще лучше 32. И для экономики страны тоже.
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fin
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:15
Alex2007 написав: asti написав:
Отвечаю, в газе я был со своей родительницей, которая купила, как вы правильно отметили 5950, а 2250 купил я. По-поводу курсОв приёма, в Одессе курс ниже как правило (не знаю почему) в Запорожье и Харькове выше обычно. У нас можно было сдать и дороже, так как продажи на моменте доходили до 26,20!
Я бы и сам наверное сливал бы (проделывал бы тоже самое продал-(откупил сразу же)) даже по 25.5 -> 25.2, если был бы
а) нал на руках;
б) возможность мотаться посреди дня туда-сюда.
Хочешь жить - умей мотаться! Туда-сюда...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:16
yuri_m написав: edgar_po написав:
спускаемся потихоньку
Вот именно, что потихоньку. Стандартный откат после такого резкого роста.
...
укрсиб онлайн - днем было 25.2-25.25, причем после обеда. сейчас 25.4
как-то не очень на спуск похоже.
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igorya
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:16
vovan_prm написав: Alex2007 написав:
Иногда хорошо когда много свободного времени.
Не иногда. Всегда хорошо.
не всегда. Иногда в тягость... (Когда курс стоит!)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:19
fin написав:
Неужели в этом году свершится мечта ждуна пА 30? Скорей бы уже! А еще лучше 32. И для экономики страны тоже.
Типун вам на язык! Ніт, ніт, и ещё раз ніт!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:28
32-35 - это будет честный курс нашей бумаги по отношению к мировой валютной единице. А то напридумывали всяких ОВДП никому скоро уже не нужных. Надо, чтоб предприятия тысячами новые открывались и производительность труда у рабочих была ни как у наших гэвэлов, а хотя бы среднеевропейская, про штаты и китай вообще молчу ибо нереально это с нашими кадрами. Вот тогда может и будет стабильно в районе 25-26.
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fin
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