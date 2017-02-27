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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2340234123422343>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 259
Не нижче 24.50
49%
128
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чувствую будет 35 до конца года. Вот это отскок пошел. Сегодня на все деньги купил доллары, оставил 500 гривен на еду. Думаю до Нового года должно хватить.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:43

  Kabanchik написав:Чувствую будет 35 до конца года. Вот это отскок пошел. Сегодня на все деньги купил доллары, оставил 500 гривен на еду. Думаю до Нового года должно хватить.


неужели опять серьезный откат грядет.
печалько :(
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:45

... а ви точно кабан? - не олень? :mrgreen:
  Kabanchik написав:Чувствую будет 35 до конца года. Вот это отскок пошел. Сегодня на все деньги купил доллары, оставил 500 гривен на еду. Думаю до Нового года должно хватить.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:45

  Kabanchik написав:Чувствую будет 35 до конца года. Вот это отскок пошел. Сегодня на все деньги купил доллары, оставил 500 гривен на еду. Думаю до Нового года должно хватить.


  fin написав:32-35 - это будет честный курс нашей бумаги


ну все кабаны понабежали, строчащие по одним и тем же методичкам - верный признак что сильный откат пойдет. Будем штурмовать уровень на 23, 25 тоже не сразу давался. Но ниже еще лететь и лететь.
Surfer
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:45

  Alex2007 написав:
  Kabanchik написав:Чувствую будет 35 до конца года. Вот это отскок пошел. Сегодня на все деньги купил доллары, оставил 500 гривен на еду. Думаю до Нового года должно хватить.


неужели опять серьезный откат грядет.
печалько :(

Никакого отката не будет. Все серьезно. Американский фондовый рынок падает серьезно второй день подряд. Мы на пороге большого шухера.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:54

  Kabanchik написав:
  Alex2007 написав:
  Kabanchik написав:Чувствую будет 35 до конца года. Вот это отскок пошел. Сегодня на все деньги купил доллары, оставил 500 гривен на еду. Думаю до Нового года должно хватить.


неужели опять серьезный откат грядет.
печалько :(

Никакого отката не будет. Все серьезно. Американский фондовый рынок падает серьезно второй день подряд. Мы на пороге большого шухера.

Так тогда в золото надо, а не в доллар.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:02

Перед походом за долларом обязательно сделайте ритуал на удачу !

andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:24

Соседи пишут: "Нацбанк остановил рост доллара"
Завтра любопытно будет глянуть, сколько на самом деле слили.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:38

шота не густо історій хто по чому злився і чим вище 25 :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:41

  Kabanchik написав:Чувствую будет 35 до конца года. Вот это отскок пошел. Сегодня на все деньги купил доллары, оставил 500 гривен на еду. Думаю до Нового года должно хватить.


Ознакомьте общественность - что в меню будет за такие деньги ?
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