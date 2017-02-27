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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 259
Не нижче 24.50
49%
128
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:44

  TylerTruman_ написав:шота не густо історій хто по чому злився і чим вище 25 :roll:

25.50 дають на вікні, по дзвінку сьогодні запропонували 25.70 не здавав.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:50

  Автор77 написав:
  Kabanchik написав:Чувствую будет 35 до конца года. Вот это отскок пошел. Сегодня на все деньги купил доллары, оставил 500 гривен на еду. Думаю до Нового года должно хватить.


Ознакомьте общественность - что в меню будет за такие деньги ?


Хреново видимо кабанчикам нынче - их вбросы очень плохо оплачиваются. До нового года 500 грн только на желуди и должно хватить.
Surfer
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:55

  twin написав:
  TylerTruman_ написав:шота не густо історій хто по чому злився і чим вище 25 :roll:

25.50 дають на вікні, по дзвінку сьогодні запропонували 25.70 не здавав.

Доброго вечора. Хто давно читає форум вже мав змогу переконатись, що у вас доволі консервативні погляди на валютообмін. Чи можна поцікавитись, чим керувались? Чи просто просили здати велику суму, а ви готові були розстатись тільки із частиною.
Думаю у банках ви ви завтра під депозит мали би змогу відкупитись. Надто багато ми виросли за ці 2 дні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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