25.50 дають на вікні, по дзвінку сьогодні запропонували 25.70 не здавав.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:44
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:50
Хреново видимо кабанчикам нынче - их вбросы очень плохо оплачиваются. До нового года 500 грн только на желуди и должно хватить.
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:55
Доброго вечора. Хто давно читає форум вже мав змогу переконатись, що у вас доволі консервативні погляди на валютообмін. Чи можна поцікавитись, чим керувались? Чи просто просили здати велику суму, а ви готові були розстатись тільки із частиною.
Думаю у банках ви ви завтра під депозит мали би змогу відкупитись. Надто багато ми виросли за ці 2 дні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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