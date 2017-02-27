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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2341234223432344>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 259
Не нижче 24.50
49%
128
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:44

  TylerTruman_ написав:шота не густо історій хто по чому злився і чим вище 25 :roll:

25.50 дають на вікні, по дзвінку сьогодні запропонували 25.70 не здавав.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:50

  Автор77 написав:
  Kabanchik написав:Чувствую будет 35 до конца года. Вот это отскок пошел. Сегодня на все деньги купил доллары, оставил 500 гривен на еду. Думаю до Нового года должно хватить.


Ознакомьте общественность - что в меню будет за такие деньги ?


Хреново видимо кабанчикам нынче - их вбросы очень плохо оплачиваются. До нового года 500 грн только на желуди и должно хватить.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:55

  twin написав:
  TylerTruman_ написав:шота не густо історій хто по чому злився і чим вище 25 :roll:

25.50 дають на вікні, по дзвінку сьогодні запропонували 25.70 не здавав.

Доброго вечора. Хто давно читає форум вже мав змогу переконатись, що у вас доволі консервативні погляди на валютообмін. Чи можна поцікавитись, чим керувались? Чи просто просили здати велику суму, а ви готові були розстатись тільки із частиною.
Думаю у банках ви ви завтра під депозит мали би змогу відкупитись. Надто багато ми виросли за ці 2 дні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:05

Realist
Просто поцікавився по чому візьмуть, озвучили курс, навіть суму не оголошував. Бігати по банках і збирати злите не маю бажання)
На депо. можна, але можуть і відмовити в такій операції. Не раз таке було, типу нема вал. позиції ітд...
twin
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:06

  twin написав:
  TylerTruman_ написав:шота не густо історій хто по чому злився і чим вище 25 :roll:

25.50 дають на вікні, по дзвінку сьогодні запропонували 25.70 не здавав.

шикарні цифри, схоже активно виручали страдальців :)
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А от за чим реально шкодую, так це що в понеділок не вибрав кредитний ліміт з грн карти. Вже сьогодні можна було фіксанути профіт і закрити кредит)
twin
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:19

  ruvex написав:
  Starikan написав: Во-первых, 3 мес, во-вторых, я это обналичкой не считаю (хотя сам так и делаю).

Чем плох 1 мес, кроме ставки ну и религии?
С остальным согласен.

Кроме ставки - действительно ничем.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:22

  twin написав:А от за чим реально шкодую, так це що в понеділок не вибрав кредитний ліміт з грн карти. Вже сьогодні можна було фіксанути профіт і закрити кредит)

Знав би прикуп... А де логіка? 4% тільки за зняття кредитних коштів. Хіба воно того вартує?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:25

  LEXX написав:Далеко от столицы...
Зображення

Обменка, аптека... жаль, ломбард и "национальная лотерея" в кадр не попали, наверняка они там где-нибудь рядом, был бы полный типичный для Украины комплект :wink:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:27

  Realist написав:
  twin написав:А от за чим реально шкодую, так це що в понеділок не вибрав кредитний ліміт з грн карти. Вже сьогодні можна було фіксанути профіт і закрити кредит)

Знав би прикуп... А де логіка? 4% тільки за зняття кредитних коштів. Хіба воно того вартує?

3% в мене. Якщо порахувати на моменті, сьогоднішні курси, то вартує...
twin
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