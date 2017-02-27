25.50 дають на вікні, по дзвінку сьогодні запропонували 25.70 не здавав.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:44
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:50
Хреново видимо кабанчикам нынче - их вбросы очень плохо оплачиваются. До нового года 500 грн только на желуди и должно хватить.
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:55
Доброго вечора. Хто давно читає форум вже мав змогу переконатись, що у вас доволі консервативні погляди на валютообмін. Чи можна поцікавитись, чим керувались? Чи просто просили здати велику суму, а ви готові були розстатись тільки із частиною.
Думаю у банках ви ви завтра під депозит мали би змогу відкупитись. Надто багато ми виросли за ці 2 дні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 02 жов, 2019 23:05
Realist
Просто поцікавився по чому візьмуть, озвучили курс, навіть суму не оголошував. Бігати по банках і збирати злите не маю бажання)
На депо. можна, але можуть і відмовити в такій операції. Не раз таке було, типу нема вал. позиції ітд...
Додано: Сер 02 жов, 2019 23:06
Додано: Сер 02 жов, 2019 23:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А от за чим реально шкодую, так це що в понеділок не вибрав кредитний ліміт з грн карти. Вже сьогодні можна було фіксанути профіт і закрити кредит)
Додано: Сер 02 жов, 2019 23:19
Кроме ставки - действительно ничем.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 23:22
Знав би прикуп... А де логіка? 4% тільки за зняття кредитних коштів. Хіба воно того вартує?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 02 жов, 2019 23:25
Обменка, аптека... жаль, ломбард и "национальная лотерея" в кадр не попали, наверняка они там где-нибудь рядом, был бы полный типичный для Украины комплект
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Сер 02 жов, 2019 23:27
3% в мене. Якщо порахувати на моменті, сьогоднішні курси, то вартує...
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