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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2341234223432344

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 259
Не нижче 24.50
49%
128
24.25 - 24.49
7%
18
24.00 - 24.24
12%
31
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
36
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:36

  Surfer написав:
  Автор77 написав:
  Kabanchik написав:Чувствую будет 35 до конца года. Вот это отскок пошел. Сегодня на все деньги купил доллары, оставил 500 гривен на еду. Думаю до Нового года должно хватить.


Ознакомьте общественность - что в меню будет за такие деньги ?


Хреново видимо кабанчикам нынче - их вбросы очень плохо оплачиваются. До нового года 500 грн только на желуди и должно хватить.

Если заняться собирательством на ближайшей опушке, можно одолжить 500 под проценты. :mrgreen:
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 02 жов, 2019 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:36

  fin написав:32-35 - это будет честный курс нашей бумаги по отношению к мировой валютной единице. А то напридумывали всяких ОВДП никому скоро уже не нужных. Надо, чтоб предприятия тысячами новые открывались и производительность труда у рабочих была ни как у наших гэвэлов, а хотя бы среднеевропейская, про штаты и китай вообще молчу ибо нереально это с нашими кадрами. Вот тогда может и будет стабильно в районе 25-26.

"как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян" (с)
Открывайте своё предприятие, кто вам мешает?
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 00:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вчера снял кредитный лимит со всех кредиток и закупил доллары. Погашу под Новый год или раньше, пусть хоть до 28 дойдет. С баксами оно как-то теплее зимовать. :mrgreen:
Kabanchik
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