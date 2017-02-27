Surfer написав:
Хреново видимо кабанчикам нынче - их вбросы очень плохо оплачиваются. До нового года 500 грн только на желуди и должно хватить.
Если заняться собирательством на ближайшей опушке, можно одолжить 500 под проценты.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 жов, 2019 23:36
Если заняться собирательством на ближайшей опушке, можно одолжить 500 под проценты.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 02 жов, 2019 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 02 жов, 2019 23:36
"как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян" (с)
Открывайте своё предприятие, кто вам мешает?
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Додано: Чет 03 жов, 2019 00:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вчера снял кредитный лимит со всех кредиток и закупил доллары. Погашу под Новый год или раньше, пусть хоть до 28 дойдет. С баксами оно как-то теплее зимовать.
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